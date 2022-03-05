新城市廣場送快速檢測盒劑　東港城、Mikiki消費滿指定金額有回贈

最近有不少商場推出購物優惠，新城市廣場最近就推出抗疫優惠，不但有春日消費券獎賞，亦送出抗原快速檢測盒劑給沙田居民及醫護。另外，東港城、Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊則推出消費回贈，各位爸爸媽媽如果需要外出購買必需品，就記得要留意！



新城市廣場

為感謝前線醫護人員及與沙田區居民共度疫境，新城市廣場準備了500份《Cheer Up Pack》打氣包予前線醫護及沙田居民，由3月7日至13日期間憑相關證明文件即可免費領取，打氣包內有7盒抗原快速檢測盒劑及$50商場餐飲禮券，無論外賣自取抑或於餐廳安坐用餐同樣適用。

另外，新城市廣場於3月率先派發消費券，大派總值700萬消費禮券，回贈消費金額高達40%。由2022年3月1日起至3月31日，於新城市廣場內即日以電子消費滿指定金額，即可以得到電子現金消費禮券。

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為了與商戶共同面對困境，新城市廣場將於4月份將會推出「春日消費券獎賞」，派發共$700萬消費禮券，最高單日回贈更超過$4,100，禮券商戶涵蓋餐飲、超市、兒童服裝用品、運動服裝用品、潮流服飾、美容及個人護理等類別。

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Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊

新鴻基地產旗下3大商場 - Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊，在3月推出5大優惠，全方位涵蓋餐飲、外賣及零售各方面。3大新地商場推出「彈性時間」美食優惠，The Point會員於午市（中午12時至4時）或晚市（下午6時至10時）時段惠顧場內指定餐飲商戶滿指定金額可享高達33%回贈。而在MIKIKI毗鄰啟德及新蒲崗一帶上班或居住的特選地區會員更可享高達HK$150購物贈券回贈，回贈率高達50%，相當於半價。

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另外，有鑑於晚市禁堂食措拖延續，3大商場推出多項外賣優惠，The Point 會員透過「POINT DOLLAR外賣賞」，下午6時後惠顧外賣自取滿指定金額，即可額外賺取HK$30 POINT DOLLAR，Mikiki更加送獨家優惠碼，讓會員透過The Point手機應用程式訂購外賣自取，省卻排隊煩惱之餘，更可全單立減最高HK$100，相當於67折優惠。

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3大商場亦推出「全日買 ● 全日賞」，市民除了餐飲外，服飾、個人護理各方面都可享消費回贈，即日起至4月30日，The Point 會員於指定零售商戶消費滿HK$300，即可獲贈HK$50商場購物贈券，相當於83折。另外The Point 會員於場內即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲贈高達HK$3,300商場購物贈券，兼同時賺取積分。

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Mikiki亦推出全新「晚市免費泊車優惠」，The Point 會員每日下午6時至10時，於Mikiki即日以電子貨幣單一消費滿 HK$100，即可享3小時免費泊車優惠，兼額外獲得1小時免費泊車券（供下次使用）。

Mikiki「晚市免費泊車優惠」

東港城

新地旗下將軍澳東港城為了與市民及商戶共同抗疫，優惠措施再度加碼，推出四大升級優惠。即日起至3月31日，東港城推出「泊車升級Parking Jetso+」，於下午5時後駕車進入商場，並即日於場內任何商戶以電子消費滿HK$200即送4小時免費泊車及HK$20一田超市現金券。另外，即日起至3月20日，東港城推出「全日買住賞」優惠，The Point 會員於東港城場內指定零售商戶即日以電子消費滿HK$300，即可免費換領HK$50 東港城外賣自取贈券。

除了購物及泊車優惠外，東港城由即日起至3月20日同場加映兩大餐飲美食優惠，包括及「美饌激賞」及「美饌大放送」優惠。The Point會員透過The Point手機應用程式，於東港城指定餐飲商戶外賣自取訂餐滿指定金額，並輸入限定優惠碼，即可享高達$100立減優惠，連同場內食肆提供的外賣自取折扣，優惠可高達5折！另外，會員於場內食肆堂食或外賣自取，以電子消費滿指定金額，亦可獲激賞優惠，晚上6點後買滿HK$300可獲贈HK$120一田禮券，回贈高達40%。

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