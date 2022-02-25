提早放暑假｜英文朗誦呈分試特訓班4網課　提升語文能力作好準備

提起朗誦，可能您會聯想起Mirror成員Edan小學時有趣的「特別的朗誦技巧」，其實，朗誦除了注意發音要抑揚頓挫，還有不少好處，例如學好英語，朗誦不單有助提升個人文學修養，還可增強記憶力！現可透過「01空間」報名不同的網上課程，安坐家中，也可進行朗誦訓練、聽故事、學畫畫、提升語文能力，準備呈分試。



學習朗誦原來有很多好處！（資料圖片）

英文朗誦好處多 點只學發音？

每年學界舉辦的校際朗誦節，都會吸引數以百計的學校參加，不論是個人抑或團體賽，參加者都會在朗讀的文章中加入音韻，令表達文體時更富情感。不過除此之外，原來朗誦對個人都有不少好處。

1.提升語文水平



要提升朗誦技巧，就要了解文字當中的用意、當時的背景、詩人的情感等，這樣才能有更好的發揮。當你閱讀更多英文詩篇素材時，便可建立詞彙庫，運用英文時就更得心應手。

2.提升記憶力



朗誦時需要背讀文章，近百字的誦材需要一字不漏的從頭背到尾，不但有助刺激腦部，提升大腦的記憶力，也有利於其他科目的學習。

3.學習英語發音



學懂詞彙還不夠，發音也非常重要，要擺脫「港式英語」，也可透過朗誦作改善，因為朗誦正是要求運用傳統的英語發音，從小糾正「港式英語」的問題，有助提升小朋友用英語對談時的自信心。

線上朗誦訓練班 外籍教師一對一授課

超越 LCM 線上朗誦訓練班，學員可跟隨專業導師學習朗誦的技巧，適合3至12歲的小朋友參加，不單能夠提升英語溝通能力，更可訓練他們的膽量。每堂網課採用30分鐘1對1的方式，由經驗豐富的外籍老師以全英語教授，集中訓練學生發音及咬字。另外，導師亦會教授如何配合動作及聲線，以表達文體的內容，讓小朋友在輕鬆愉快的環境中掌握英語。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖了解更多朗誦訓練班詳情：

超越 LCM 線上朗誦訓練班

「01空間」優惠價：

4堂：每位$1,000

8堂：每位$1,800

另贈老師朗誦文章示範影片



小學英文線上課 提升讀寫能力每月進度報告

提升英語水平，單靠說話技巧當然不足夠，還要改善讀寫能力。小學英文專科線上班正好可以透過訓練，讓小朋友即使在家也可有系統地提升英語文法、閱讀理解及寫作等能力。課程由經驗豐富的導師指導及跟進他們的問題。線上課程拼棄雜亂無章的堆砌式教學方法，將英文科試卷各個部分拆解並針對性訓練，再配合每學期三次測驗和每周適量家課，鞏固他們所學，而每月家長亦會收到學生的進度報告，以了解子女的能力。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

按圖了解小學英文專科線上班詳情：

小學英文專科線上班

「01空間」優惠價：小學（小一至小六）$740/堂



呈分試特訓班 涵蓋中英數學答題技巧

疫情關係，學生哥今年提早放暑假，以助截斷社區傳播鏈，但同時亦影響他們的學業進度，特別是為小五小六呈分試作準備的學生。為了讓他們可提早準備呈分試，線上特訓班提供了精編應試教材，而且設詳細講解及限時操練部分，定期加設中文、英文及數學科模擬測驗，配合導師針對試題的解拆，期望學生可以提升答題技巧。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

按圖看小五小六畢業呈分試線上特訓班詳情：

小五小六畢業呈分試線上特訓班

「01空間」優惠價：$1025/4堂（小五及小六）



認識藝術網上課 聽故事欣賞大師畫作

應付功課考試之餘，興趣班也有助紓緩學業上的壓力，例如畫畫班。小朋友可透過網課，聽創作總監Miss Gigi分享各個時期藝術大師的故事和畫作，之後一起練習，逐步認識每個藝術手法，培養小朋友畫畫的興趣。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

按圖看《 𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗔𝗥𝗧 𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆｜從藝術故事認識藝術 》𝗯𝘆 𝗠𝗶𝘀𝘀 𝗚𝗶𝗴𝗶 網上課：

網上課「01空間」優惠價：

1位門票連郵費：$880（原價：$980）

另可享有Creative Visual Art Class首次免費試堂（價值：$250）

