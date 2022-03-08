新冠後遺症｜英研究近半小學生現情緒困擾　小學生比例較中學生高

Omicron疫情自本年初起在本港爆發，當中不乏小童染疫，截至2月28日，累計已有1,939名17歲或以下確診兒童及青少年住院。英國一項最新研究顯示，約有1%小學生及2.7%中學生在確診新冠肺炎後，會出現至少持續12星期的新冠後遺症病徵，當中有三成小學生較易患上情緒問題，亦有逾兩成中學生出現情緒問題徵兆。



倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）、英國衛生安全局（UK Health Security Agency）及英國國家統計局（Office for National Statistics）於2月28日發表一項統計報告，在去年11月至12月期間，透過問卷方式訪問了3,375名家長及2,045名中小學生。

五成患新冠後遺症小學生自覺情緒受困擾

研究指出，新冠後遺症的病徵包括耳鼻喉等上呼吸道不適、胸口痛、皮膚出現紅印或紅疹、腹痛肚瀉、頭暈頭痛等。而在兩成曾確診新冠肺炎的小學生中，有1%小學生出現至少持續12星期的新冠後遺症病徵，其中47.5%重覆出現至少一個病徵，更有26%出現三種或以上病徵。近五成有上述病徵的小學生認為其心理狀況受到影響，37.1%學生更認為他們活動能力因病徵而受影響。

在心理健康方面，逾一成曾確診的小學生有機會患上情緒問題，當中有三成患有新冠後遺症的小學生較易患上至少一種情緒問題。研究又發現，有5.9%小學生更有機會出現過度活躍症的病徵，較患上情緒問題的機會率多4%；而情緒問題亦較易出現在男生身上，約有一成男學生有機會出現情緒問題，女生則只有5.8%。

（photo-ac）

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近六成曾確診中學生現新冠後遺症病徵

在中學生方面，有2.7%確診者出現至少持續12星期的新冠後遺症病徵。其中57.6%的11至16歲學生出現至少一種病徵，32.5%的11至16歲學生出現至少三種病徵，當中大部份人出現頭暈頭痛、情緒困擾、發燒或乏力，以及上呼吸道不適。與小學生的結果類似，有47.5%中學生認為其心理狀況受病徵影響，更有51.7%中學生認為自己活動能力受影響。另有22.6%中學生在患有新冠後遺症後會出現情緒問題。

（圖片來源：英國國家統計局）

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