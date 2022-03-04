12%確診後入院兒童曾發燒抽筋　劉宇隆：家長應留意子女呼吸聲

第五波疫情嚴峻，本港單日確診數字已連續3日超過5萬宗，當中不乏小童染疫，截至2月28日，累計1,939名17歲或以下確診兒童及青少年住院。港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆指，分析其中1,300名住院病童的情況，有約12%出現發燒和抽筋病徵，形容比例「都唔低」。



港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今（4日）在港台節目《千禧年代》指，截至昨日（3日）有逾3萬名兒童受感染，只有約2,000人獲安排入院。他續指，在過去24小時與研究團隊檢視近期因感染Omicron入院兒童後，分析其中1,300名兒童的情況，發現約12%病童出現發燒和抽筋，形容比例「都唔低」；另約7%住院兒童上呼吸道受破壞，導致氣管或喉嚨受損，患上嘶哮症。

劉宇隆表示，兒童受感染後主要反映在喉嚨及氣管，而非肺部，建議政府應盡快做好分流管理，安排兒童盡快住院，或在社區得到合適支援。他又提醒家長應留意兒童有否危險病徵，例如抽筋或深呼吸時聽到「he he」聲。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

醫管局早前公布，截至2月28日，累計1,939名17歲或以下確診兒童及青少年住院，其中781人為2歲或以下，佔約40%，比例最多。按年齡分布，3至4歲有247人；5至11歲兒童有545人；11至17歲則有366人。其中47名兒童需留醫深切治療部，2歲或以下的比例亦是最高，有30人，逾60%；其次是5至11歲，有11人；12至17歲有5人，以及3至4歲有3人。

劉宇隆2月14日接受同一節目訪問時，已曾分析過兒童確診後出現重症的三大原因，包括接種疫苗未到位；近兩三年兒童減少上學和出外活動，令4歲或以下兒童少接觸人類冠狀病毒，未能透過重複感染帶來「交叉免疫」，以激活T細胞對抗新冠病毒；以及幼童體積小、器官窄，故較容易出現重症。

▼ 2.24 港怡醫院社區疫苗接種中心開始為5-11歲兒童接種復必泰疫苗



+ 13

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻兒童感染Omicron2至4周再發燒及現6項病徵 醫生：或是嚴重併發症👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

兒科醫生：家長宜密切留意小朋友狀況

兒科醫生陳欣永曾接受訪問時指，發燒是身體受到感染、對抗病菌的反應之一，幼兒多出現發燒抽筋是由於他們的免疫系統尚未成熟。他表示，發高燒並不會「燒壞腦」，而是擔心高燒是由併發症所引起，例如腦炎或腦膜炎，如家長發現小朋友神智不清、語無倫次、神情呆滯，宜立即送院求醫。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華亦指出，幼童出現抽筋情況時，家長應讓小朋友打側頭部，避免被口腔分泌物阻塞氣管，同時應觀察抽筋情況「是一邊手抽抑或雙手一齊抽」，以助醫生斷症。而臨床上，絕大部分兒童患病後症狀輕微，7至10日內可康復出院，家長毋須過分憂慮。

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻10日內3位5歲以下幼童染疫亡 劉宇隆憂與停課失接觸病毒機會有關👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

👇🏻👇🏻👇🏻即睇照顧確診兒童注意事項，有八大徵狀就要即召救護車！

