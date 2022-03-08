疫情下為小朋友提升免疫力打好底　中醫推介7種食物及2個湯水食譜

撰文：王淑君
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第五波肺炎來襲，中小學必須最遲在3月17日放暑假，大部分小朋友或青少年都即將在家抗疫。註冊中醫師關証顥建議家長可以預先購入對小朋友身體有益的食材，在放假期間持續提升免疫力。關醫師認為，提高正氣、健脾祛濕的食材尤其合適。

提高正氣　增強抵抗力

註冊中醫關証顥表示，新冠肺炎屬於疫病，在中醫理論都屬於外邪入侵。 而外邪之所以能夠侵襲人體，其內在原因都是因為人體正氣不足，缺乏抵抗力。 而兒童更有「臟腑嬌嫩，形氣未充」的特質，其正氣更少，抵抗力比成人更弱。所以小朋友提高正氣，增強抵抗力就更為重要。

提高正氣

中藥：黃芪、太子參、黨參、山藥以及白朮。

食物方面：牛肉，薯仔，黄豆，栗子等。

健脾祛濕

新冠肺炎屬於外感，並以濕邪為主要治病因素。關醫師解釋，濕邪有兩種來源，第一種是外濕， 指的是環境中的濕氣， 香港處於嶺南地區已經是比較潮濕， 若居住於山上靠近海邊等地方，濕氣更重， 更容易影響人體。 第二種是內濕， 內濕源於脾胃，源於我們平時的飲食。 若兒童飲食不定時，或飲食過多煎炸肥膩或生冷食物，則會損傷脾胃，濕從內生。

祛濕的中藥：蒼朮，藿香，扁豆衣，玉米鬚，赤小豆，熟薏米，茯苓等

食物：冬瓜，老黃瓜等

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健脾祛濕食療

黃芪白朮補氣祛濕湯

食材：黃芪，赤小豆，白朮，玉米鬚，陳皮各20克，生薑3片，瘦肉500克

做法： 將瘦肉氽水後放入鍋內，放入黃芪，赤小豆，白芷，玉米鬚，陳皮，加適量水，先用武火煮沸，再改爲文燜煮1小時，加入適量調味即可。

功效： 補氣健脾祛濕

適合人群：兒童，抵抗力較弱者

黃芪山藥補氣祛濕湯

食材：白茅根15克，茯苓10克， 陳皮10克， 黃芪15克，太子參20克，瘦肉500克

做法：將瘦肉氽水後放入鍋內，放入白茅根，茯苓，陳皮，黃芪，太子參，加適量水，先用武火煮沸，再改爲文燜煮1小時，加入適量調味即可。

功效：補氣化濕解毒

上述藥材加入瘦肉燉湯，可加鹽調味。

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