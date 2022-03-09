中西醫療機構推視像應診服務　專人送藥助家長足不出戶為子女求醫

第五波疫情持續，本港醫療系統面臨崩潰，但仍有大批確診者滯留社區，未能及時得到診治。各大中西醫療機構陸續推出視像應診服務，提供普通科及專科服務，部分更設有兒科專科，讓有需要人士可以足不出戶線上看醫生診症，還安排專人速遞藥物，減低外出染疫的機會。



DrGo

香港電訊旗下的遙距醫療平台Dr Go夥拍醫思健康、港怡醫院、明德診所、禮護醫療服務有限公司、寶血醫院（明愛）、卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）、富亨醫務中心及卓康醫務所，提供視像醫療諮詢服務。病人可以於每日上午8時至晚上8時，透過DrGo應用程式與醫生進行視像面診，預約費為100元。

每次診症費用約368元至600元，包括醫生診症費，三日基本藥物及一次免費藥物配送服務。用戶完成視像診症後4個小時內，可透過DrGo安排的運送服務收取藥物、醫療證明及/或轉介信，首次運送服務一般是免費，此後若再需要運送服務，則需逐次再額外付款。

詳情：https://www.drgo.com.hk/about.html

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Doctor Now

DoctorNow是支援iOS及Android的遠程醫療平台，市民可經手機app後預約醫生作健康評估或診症。平台雲集逾30位本地醫生，包括普通科及家庭專科、婦產科、兒科、骨科、心臟科等專科醫生，市民註冊成為會員後可以選擇醫生及診症時間，再填寫個人資料和基本症狀，就能安排進行視像診症。處方藥物會於當日由診所安排藥物速遞（須額外自費），亦可以於診所自取。診症收費屬醫生私人定價，平均收費由110元至780元不等。

詳情：https://app.doctornow.hk/zh-hant/

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卓健醫療

卓健醫療手機應用程式提供一站式預約、遙距視像診症及使用處方藥物派送服務，服務包括西醫普通科、西醫專科、心理健康（包括精神科及心理學家）、飲食治療及指定牙科服務。用戶於指定時間前完成視像診症，更可於當天收到藥物。不過現時服務並不適用於 13歲以下的兒童。

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聯合醫務

聯合醫務的視頻問診服務使用Microsoft Teams，診症範圍包括常見疾病及慢性疾病（糖尿病、高血壓等），亦有普通科及兒科專科問診服務。醫生會於每星期一至五，上午9:30到下午5:00提供問診服務。如在視頻問診過程中，醫生發現有需要面對面作進一步診治，病人可在24小時內免費預約同一位醫生面診。

普通科費用為480元，費用包括15分鐘視頻問診、3至5日基礎藥物及一次送藥上門服務，寄送服務將於完成視頻問診後4小時內送達大部分地點；兒科專科費用則為500元，惟藥物及寄送服務則需額外付費。平台亦有為留在家中的新冠肺炎確診者提供視頻問診服務，醫生會視像診症提供簡單評估並處方藥物，病人可選擇由非同住家人或朋友協助到指定診所取藥，或額外支付250元安排藥物送遞服務。

預約網址：https://vcbooking.ump.com.hk/v2/#book/count/1/

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匯兒兒科醫務中心

匯兒兒科醫務中心推出兒科遙距醫療服務，家長可透過視像方式讓孩子與醫生問診、覆診和跟進病情。應診後，中心會安排專人將藥物送上門，減低交叉感染機會。如欲預約視像診症服務，家長可在網上填寫表格登記，WhatsApp 3001 5895，或致電2156 5850預約。

網上表格：https://www.primecare.com.hk/telemedicine/

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港怡醫院

疫情之下，病人難免會擔心到醫院求診。為了讓需要定期覆診及/或需要加配藥物的病人能安心永診，港怡醫院為七類專科病人提供視像會診服務，包括腫瘤科、腸胃肝臟科、心臟科、普通外科、呼吸系統科、腦神經內科和家庭醫學。服務只適用於港怡醫院的現有客戶，病人可致電21221333查詢和預約，經工作人員安排預約及繳費後，再由護士進行登記診症。當完成視像診症後，病人可選擇到醫院自取藥物，或由醫院安排專人送遞藥物（需另行收費），院方更有藥劑師可提供視像藥物輔導。

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養和醫院

養和醫療集團為年滿12歲的病人提供家庭醫學視像會診服務，病人需先在網上平台預約及付款，當收到由FindDoc發出的電郵及收據後，系統會將視像問診預約轉介給養和醫院駐診醫生，並安排視像會診，病人需準備已連接網絡並備有網絡攝影機和麥克風的桌面電腦、平板電腦或手機。會診完畢後，病人可選擇到養和醫院自取藥物，或另加200元選擇送藥上門服務。

預約網址：https://www.finddoc.com/vc/hksh

（養和醫療網站截圖）

香港執業藥劑師協會

香港執業藥劑師協會透過ＷhatsApp免費諮詢服務，向不方便離家或正在家居隔離人士，提供送藥服務及諮詢服務。熱綫將每周7日運作，星期一至五由早上10時至晚上7時，星期六及日則由早上10時至下午1時。有需要人士可查詢接種新冠疫苗建議、查詢食物與藥物相沖等資料，藥劑師會於48小時至72小時內按緊急程度回應。協會亦與社區藥房合作，以無接觸方式為市民送藥，市區一般收費約100元，離島收費另議。

WhatsApp電話：6903 1813

浸大中醫診所

香港浸會大學中醫藥學院轄下的浸大中醫診所，自2月18日起為新冠肺炎患者提供免費線上中藥諮詢及診症服務。中醫師會透過WhatsApp為患者遙距診症及配藥，並按患者情況處方顆粒中藥沖劑。患者可選擇以快遞方式寄出藥物，或由無確診親友到診所藥房取藥。有關服務費用全免，患者無須支付服務診金、藥費及快遞費。

不過服務並不接受非新冠病毒感染者、已入住政府隔離措施或醫院的確診病人。使用服務人士須準備身份證明文件及感染證明（例如西醫證明文件、檢測報告、檢測結果手機短訊、快速檢測結果），並在網上填妥表格預約。服務每日限額1000人，用戶可提前申請3日內（含當天）的預約，系統會在早上8時開放最新一天的限額。

預約網址：https://cmc-booking.hkbu.edu.hk/

（浸大中醫藥學院圖片）

博愛中醫

博愛中醫自3月1日起，為新冠患者提供網上中醫諮詢、診症、配藥及物流配送一站式服務，費用全免（包括診金、藥費及速遞費用）。病人可於星期一至六，早上9時至下午6時透過WhatsApp預約求診，求診前需提供確診文件，例如西醫證明、快速測試陽性結果、核酸檢測陽性報告或唾液檢測陽性通知，而求診者的居所亦須允許郵局或速遞公司職員進入，或可安排親友代為取藥。

查詢預約：2796 8137

WhatsApp短訊預約：5607 1222

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東華三院

東華三院中醫師將透過微信或WhatsApp為新冠肺炎確診者（包括確診及初步確診個案）提供免費健康諮詢服務，並為適合服用中藥的確診者提供7天中藥，以增強其免疫力及提供早期治療。除確診者以外，服務亦提供中藥抗炎保健茶包予患者的同住家人一同抗疫。

有需要患者須透過微信或WhatsApp短訊預約，並須出示身份證明及感染證明，如檢測陽性報告、通知短訊、快速檢測陽性結果等。

預約號碼：5210 8050 ／ 5685 4035

（東華三院圖片）

除了各大機構之外，亦有不少私人執業的兒科醫生有提供視像應診服務。其中俊匯專科醫療中心的馬國超兒科醫生提供WhatsApp視像問診，有需要家長可為子女致電2684 1000向診所預約，經護士安排後於指定時間視像對話會診，處方藥物可經診所安排速遞公司派送，或由患者的無確診家人或非同住家人到診所取藥。診金約為1000元，速遞費用需由病人額外負擔。

而蘇傑榮醫生診所目前亦有試行視像問診，服務專門為1歲以上、已確診或家中有人確診、或不方便出門的隔離人士而設，每日上午10時至中午12時。患者需先致電診所電話號碼3426 3656預約，再由護士安排會診，診金約350元，診所會在診症前以FPS CODE收款。惟診所並不安排送藥上門服務，需由患者的非同住家人或非確診者親自到診所取藥。