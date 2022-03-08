張名雅、朱薰確診後康復提醒多飲水　小朋友中招要留意身體兩部位

第五波疫情持續大爆發，娛樂圈有不少藝人都確診。其中星媽張名雅、朱薰都先後確診，幸好二人現時已經康復。張名雅、朱薰都有向大家分享中招後最有效紓緩病情的是喝大量的水，張名雅亦有分享如果小朋友中招，爸爸媽媽可以留意孩子兩個身體部位。



朱薰日前在IG分享數張造型照大曬灰色冷衫的照片，並大爆自己早前確診「係呀，冇岀街一輪，因為病咗🤧就係+ve咗，唔係stay嗰隻，真係test嗰隻😷因為當時太多嘢要心煩同安排，所以冇特別講，專心處理同休息先」，亦表示現時已經康復，一家大細亦安好。朱薰亦表示，「個人經驗瘋狂飲水係幫到手」，呼籲大家要多喝水。

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前港姐冠軍張名雅婚後育有4歲和3歲兒子Mario與Milo，早前她在社交網透露兩個囝囝先後出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等病徵，經過自我檢測後初步確診。大仔Mario最初感到疲累，其後再發高燒到40度，一直發冷、疲累、顫抖、圍住雙眼的皮膚發紅。而經過與醫生進行視像會診，休息吃藥後，兩兄弟第二日已經退燒，不過胃口較差。其後張名雅自己亦通過確診。在家抗疫足足16天，一家人終於康復，張名雅日前在直播中分享確診後必須喝大量水，亦表示如果孩子確診，父母應該要留意小朋友的頸部及肋骨對下的位置，「留意小朋友條頸，長期見到佢條頸凹咗，代表含氧量好低，仲有肋骨對下如果長期凹咗都要留意，可能都係含氧量降低。」

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