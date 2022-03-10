ViuTV主持家媛歲半兒子由確診入院到康復全紀錄　分享照顧貼士

本港第五波疫情仍不斷在升溫，接連更有嬰幼童確診，甚至有死亡個案，令家長難免感到擔心。ViuTV節目主持家媛及其丈夫、歲半兒子薯B、外傭早前一家四口同確診，薯B發高燒至40°C一度留ICU，薯B住院7日後情況穩定，但由於病毒含量高，需要繼續隔離，家媛將其照顧經歷分享，希望可以令家長參考。



薯B於2月14日因感染新冠肺炎入住伊利沙伯醫院，家媛分享：「入院當日兒子CT值為18，直到到了第7日，收到醫院通知，薯B情況穩定已沒有明顯病徵，但病毒量仍然很高，會先安排薯B到隔離設施，待CT值降至合格水平（CT值：30或以上）才能回家。」

家媛特別建議家長在小朋友出院入住隔離設施前，先詢問BB的CT值，因為一旦出院就很難再得到任何支援。她說：「我們幾經查詢，透過朋友問到，所有入住隔離設施人士，不論離院時CT值為多少或已留院多少天，均要到入住隔離設施第七日才會被安排做檢測。而暫時醫院機制，如果留院，2次CT值30或以上，BB可以出院回家。」

🔼🔼🔼想睇返家媛同薯B入院經歷，即按👉🏻👉🏻👉🏻ViuTV主持家媛一家3口連外傭全確診 歲半兒子出現氣喘即入ICU⋯👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

於是在薯B確診後第8日，獲安排入住荃灣帝盛酒店，但期間只讓父母其中一人陪同薯B入住，家媛指：「薯B入住時無需服藥，除了沙聲和少許咳嗽，精神一切正常。」

由於每個隔離地方所提供的物資稍有不同，她建議家長要自行帶備消費噴霧及濕紙巾，縱使遇上隔離環境的衛生問題，也可以自行再清潔。

被安排隔離時，家長應隨身攜以下物件：

由於每個隔離設施做法不同，未必每處也可以叫外賣或提供BB餐，所以家媛也建議家長做飲食上的準備:

+ 1

由於只有一名家長能陪同入住隔離設施，所以家長要一邊推行李一邊照顧BB，家媛說：「必須要自己抱着BB和推行李，建議大家帶孭帶及易推的行李。盡可能只帶一件大行李及一件隨身行李，否則加上要照顧BB會難以兼顧。」

出院後現呆滯

據家媛觀察，與兒子同日出院的一位7個月大BB離開醫院時都十分冷靜，完全沒有哭鬧，而兒子薯B甚至有點呆滯，可能因為連續幾天都見着一幫戴口罩的人。直到她進入隔離酒店房，除下口罩跟薯B打招呼時，他才有點微笑反應。「之後再看《Cocomelon》已經回復正常活潑，應該是舟車勞頓加上困在醫院多日，所以才有點呆滯。不過，晚上睡覺時，有點發惡夢的情況，父母要多加留意。」

康復後感受

對於整個隔離期間，家媛心情一度崩潰，她說：「同薯Boss喺酒店隔離嘅日子的確曾經漰潰，但細想之下，我係第一次獨佔Boss咁長時間，第一次同佢瞓同一張床，可以一起身就見到佢喺旁邊，同佢一齊喺窗邊曬吓太陽睇吓『風景』，一齊攤喺床到唱吓歌、玩吓玩具、睇吓書，一齊『期待』每餐有咩食，一齊用BB話『溝通』，呢啲都係我倆專屬嘅回憶。只要願意欣賞，世界再壞，我哋身邊都仲有好多美好。薯B，多謝你19個月人仔都咁堅強勇敢，令MAMA都成長咗好多。」

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻照顧確診兒童發現呢八項症狀要即召救護車 微燒喉嚨痛建議咁做⋯👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼