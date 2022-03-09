木村拓哉首次行$12店超驚訝　購買多款人氣商品　呢款蛋盒有咩用

不少媽媽們都喜歡去$12店，總能夠買到各式各樣實用又便宜的家品、廚具。49歲的日本男神木村拓哉早前出演節目「木村さ～～ん」，首次前往日本人氣Daiso百元商店，踏入店後木村非常驚訝，並購入數款家品、廚具，當中這款蛋盒是不少日本家庭必備的廚具，非常實用！



日本男神木村拓哉早前出演節目「木村さ～～ん」，首次前往日本人氣Daiso百元商店，即香港的$12店。木村踏入店後不斷發出讚嘆聲音，並對於價錢感到驚訝，隨後便開啟掃貨模式，購入數款家品、廚具，包括蛋盒、衣架、紙巾、香薰等等。

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其中木村今次購入的蛋盒是日式溏心蛋神器，亦是日本Daiso人氣熱賣商品之一，最適合現在需要留在家中食足三餐的媽媽們。用法亦非常簡單，準備好水煮蛋後只要加入少少的100ml醬汁就能完整浸泡，不僅省調味料還免去了手動翻面的麻煩，甚至能直接當作保存容器使用，大獲日本人的好評，現時香港部分的Daiso Japan已經有得賣！

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