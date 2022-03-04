媽媽購物留意　百佳及屈臣氏實施限購　藥品、糧食每類限買5件

第五波疫情期間的隔離措施，加上政府日前指「全民檢測」配合「禁足」的言論令市民大眾連日到各大超市搶購糧食和藥品，以備長期留家之用，結果超市很多貨品都被搶購一空。百佳和屈臣氏今日（4日）宣布，即日起實施限購，針對6類貨品包括糧食、日用品和藥品，每人每次每類只能最多購入5件，其他超市如惠康及HKTVMALL等則未有相關措施。



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百佳表示，即日起對米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋、廁所和藥品實施限購，每位顧客在單一交易之中，每個貨品類別限購5件。

屈臣氏亦由即日起對全線止痛退燒及傷風感冒產品實施限購，每位顧客單一交易每個貨品類別限購5件。

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百佳及屈臣氏表示，由於近日顧客對各類貨品的需求急增，已與各地供應商緊密聯繫，並已增加各類產品的貨量。百佳強調，各類食品如米、油、麵食、急凍海產、日用品如廁紙、清潔用品等供應仍然穩定，是次限購措施只為讓更多市民購得所需的食品和日用品，呼籲市民理性消費。

HKTVmall：前線剩少於80%人手

HKTVmall昨日（3日）亦在社交平台宣布，目前正面對前所未有的營運困難，疫情嚴峻令前線人手不足，供應商亦因人手問題未能供貨，物流夥伴服務被逼暫停。該公司對派送服務面臨史無前例的壓力。以往的2天派送服務有所延誤，更新各區的派送時間如下：