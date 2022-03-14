英發現兩成幼童因疫情留家現言語遲緩　言語治療師教3招改善

新冠疫情持續至今超過兩年，多地均曾實施中小學及幼稚園停課，希望減低小童染疫機會，惟此舉令幼童缺乏與同齡朋友及外界接觸機會，英國早前有研究發現，不少家長都認為其學齡前子女因長時間留家，導致言語發展及社交與情感發展方面出現問題。有本港言語治療師則分享3個方法，助家長在家營造豐富的語言環境，鼓勵孩子多聽多說。



逾兩成家長認為子女出現言語發展遲緩

英國機構修頓信託（Sutton Trust）去年訪問570名育有2至4歲學齡前幼童的家長，發現有56%家長擔憂其子女的生理和心智發育會受疫情影響，更有52%家長認為子女的社交與情感發展在疫情期間已造成負面影響，也有25%家長認為子女出現言語發展遲緩，以及20%的家長認為子女出現生理發展障礙。

至於造成上述問題的成因，研究發現，近七成家長認為與子女在疫情期間無法與其他小朋友嬉戲有關，有63%家長則認為子女因不能外出與親戚見面而受影響。亦有51%家長表示，當地政府在疫情期間未有向學齡前幼童的發展提供足夠支援。

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修頓信託（Sutton Trust）負責人Sir Peter Lampl表示，疫情無疑將為兒童及青少年帶來長遠影響，「這項研究正好提醒我們不能忽視學校停課對幼童的影響，而更重要的是，要讓貧困家庭的幼兒有更多機會獲得優質的早期教育，因為這些孩子的發展情況更易受疫情影響。」

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言語治療師分享3招讓小朋友多動嘴巴學說話

本港言語治療師Carley日前在其個人Facebook專頁發文，指近來有不少媽媽向她表示家中的兩、三歲小朋友仍未學懂說話，因而感到擔憂，「的確疫情期間，小朋友少了機會接觸其他人，是有機會導致言語發展遲緩的問題」。 對此，她認為家長可以在家營造一個豐富的語言環境，多與孩子進行親子閱讀、唱歌、閒談、玩耍等，並分享了3個方法，讓父母鼓勵孩子多聽多說。

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1. 給予選擇

她建議父母可多詢問子女選擇題，例如「你想要XX定XX？」，在給予子女選擇的同時，亦可要求他們用手指著自己想要的東西，或說出物件單字，讓孩子認識物件名稱之餘亦學會表達自己。

2. 製造溝通機會

父母可把孩子喜歡或想要的玩具或食物等故意收起來，再把不合用的物件交給小朋友，從而鼓勵孩子作出要求，以增強溝通動機。

3. 多做口部肌肉運動

她建議父母平時可在家中與孩子玩口部小遊戲，例如吹波波、吹紙碎、郁舌頭、扮鬼臉等，這些都是很好的口部肌肉運動，讓小朋友多動咀巴多說話。

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家長可在開學前為子女做好心理準備

除此之外，不少學齡前幼童缺乏外出與人接觸機會，難免容易怕生，Carley又建議，家長可以在孩子入學前帶他們到學校附近走走，讓他們熟習學校附近的環境，也可以與他們閱讀有關上學的故事書、討論學校生活，為他們做好返學的心理準備。