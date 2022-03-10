有衣物質料會吸附病毒？每次外出後都要清洗衣物？專家咁講....

第五波疫情的肆虐令香港人再次提高衛生意識，雖不少家長都盡量減少外出，但礙於需要工作、買餸等，始終都避無可避。而眾所周知，病毒會依附於不同物件上，外出的衣物也不例外，到底不同的物材會否造成影響，相信很多家長也想知道。



人造纖維較易吸附 但衣物傳染非重要考慮

香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）

香港大學化學系博士鄺士山（K Kwong）表示：「其實人造纖維會多啲吸附病毒但其實唔使驚，有（病毒）都好少，入唔到你個口鼻眼！」而人造纖維之所以會更容易吸附病毒的原因在於該物料會更易產生靜電所致。K Kwong補充：「其實冇證據支持衣物上嘅病毒會傳染到人，因為真係好少發生。」

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常見的人造纖維物料



每次外出後都一定要清洗衣物？

K Kwong直言自己每天也穿著的背心，也是數天才清洗一次，也認為沒有必要用太多化學物品去為衣物消毒，基本上可以用洗衣機清洗的衣物，清洗過後已足夠洗走病毒。

而不想馬上清洗或不能用洗衣機的衣物，K Kwong表示「曬吓太陽」，以及用熨斗或蒸氣熨斗已經十分有效。

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