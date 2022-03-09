牛油果等10種水果易加劇喉嚨痛不適症狀　中醫建議新冠確診者戒食

香港第五波疫情持續嚴峻，確診數字一發不可收拾，超過2千人病逝，令全港市民人人自危，現時大家應該如何自保免受感染？確診後又怎樣紓緩不適症狀？註冊中醫倪詠梅指出，疫情下有10種水果易令「肺熱」，引致喉痛加劇感不適；「肺熱」者一旦確診新冠，更易出現重症。



註冊中醫倪詠梅指出，暫時戒吃這10種「性熱」水果，可減低「肺熱」，她說：「『肺熱』是指肺部狀態，中醫常說咳有分熱咳或寒咳，『肺熱』可引致『熱咳』，症狀是痰黃而濃稠，整個人發熱或怕熱、喉嚨乾痛，第五波疫情的新冠肺炎很多病人都屬這個狀態。

平時日常飲食上，吃屬性熱及濕的食物，倪醫師指一旦感染到病邪如感冒及新冠肺炎等，即會加重肺熱狀態。她說：「『肺熱』是不良的身體狀態，近日新冠肺炎患者在臨床上，很多都有喉嚨痛、痰黃與濃稠等症狀，是代表熱毒進入身體，導致肺炎。如果平時吃了易引致『肺熱』的食物，病情就會更加嚴重，喉嚨更痛如火燒、發燒度數高、咳嗽嚴重，肺部炎症嚴重，容易導致重症。所以為保健康，我們現時應盡量避免發生這樣的情況。」

倪醫師續說：「簡單來說，我們吃這些水果是不會增加感染機會，但會令身體處於一個較熱狀態，萬一感染會新冠肺炎，會加重身體所有症狀，甚至變成重症，病情更難以控制。現時確診新冠肺炎的病人中，多數出現以下病徵為喉痛、痰黃，是肺熱的徵狀，暫時戒吃10類水果，令體質處於平和狀態，即使不幸染上，症狀也較輕微。」

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牛油果向來被指是健康的超級食物，但原來患新冠期間不宜吃，倪醫師說：「雖然含有很多好的脂肪，但中醫認為油脂都屬於『肥甘厚味』，簡單來說就是肥膩易生痰。最新的新冠疫情中醫辨證多數是肺熱，出現咽痛及痰黃，如再食牛油果更加助痰。大便爛的濕底人士吃了牛油果，大便會更爛。」

「大蕉及牛奶蕉這兩種蕉都特別偏濕，濕多即易生痰，因此中招新冠或感冒時應少食。」

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咳嗽時要這樣吃橙

坊間有指咳期間不能吃橙，倪醫師說：「其實橙不太影響肺炎，食橙咳往往是因為橙太酸，刺激氣管致咳；或是橙的溫度太低，這與雪櫃取出或冬天時有關，刺激氣管亦可致咳。如果沒有痰，吃甜橙是不影響咳的；對於肺燥，即喉極乾、痰少難咯的人來說，橙更可潤肺，緩解咳嗽。」

倪醫師指近日不約而同有數個病人表示，確診後吃燉橙咳嗽有好轉。建議大家也可以嘗試。「橙皮、果絡等加上燉出來的汁液，有類似陳皮化痰、理氣的作用，果糖又可潤肺。」

疫情下可吃的水果

由於大家都不想生病，倪醫師推介幾款適合現階段吃的水果。「適合現時吃的水果要味道較清淡為主，含水量多的水果為宜。」

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確診新冠患者宜淺嚐兩款水果

對於確診新冠肺炎患者，一旦出現發燒及口淡，有什麼水果可以吃？倪醫師說：「由於水果都屬於『生冷』食物中的『生』食物，性質偏涼，發燒時小朋友雖然身熱，但是體質都是偏弱的，因此水果少量就好。真想吃水果可以考慮燉雪梨，或是1-2粒士多啤梨即可，不要多吃，但注意士多啤梨易長霉，一定要浸洗，如有破損切勿給小朋友食用。」

註冊中醫倪詠梅。（受訪者提供）

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