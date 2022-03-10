中醫解構藿香正氣片成分功效　小朋友及2類人不宜服用藿香正氣水

第五波疫情持續，很多家長都在家中備有藥物，以防孩子和家人的不時之需。早前，「連花清瘟膠囊」被全城瘋搶，惟成分並不適合寒涼體質人士和患有蠶豆症的小朋友。而在3月初，港府又獲贈10萬盒藿香正氣片，註冊中醫師趙曄解釋此藥物的成分、適合人士和服用宜忌。



註冊中醫師趙曄指，中醫在幾千年的中國歷史中處理過無數次的瘟疫，這次的新冠病毒在中醫的理論體系中屬於濕邪疫，所以主要治療思路就是祛濕。這其中就包括兩大系統，消化系統和呼吸系統，兩者又是互相影響的。

沒有患病的人亦可服用

藿香正氣片的主要藥材有藿香、紫蘇、白芷、大腹皮、茯苓、白朮、半夏、陳皮、厚朴、桔梗、甘草、生薑、大棗。以上的藥方以二陳湯為基礎（化痰祛濕），再配以疏解外感及調整胃腸的芳香揮發性藥劑而成。目的就是對人體進行排濕，用芳香、利水、溫燥的藥物將人體多餘的垃圾排出。提升人體自我恢復的能力，創造一個乾燥的體內環境。

如果本身消化系統弱的人中病後，會變得怕冷，同時出現嘔吐、腹瀉、腹脹，按說明書服用即可；對於沒有中病的人，平時消化系統又不好，舌苔厚膩，亦可以兩至三天吃一次，給體內創造一個良好的環境。這樣就算中了也會比較輕，或者恢復得快。

中成藥宜小心服用。(Photo-ac)

孕婦、小孩、酒精過敏人士不宜使用藿香正氣水

趙醫師解釋，藿香正氣片是一味家喻戶曉的中成藥，其處方來源於宋朝《太平惠民和劑局方》，已沿用了幾百年，方中沒有含任何劇烈中藥，在醫學典籍上暫時沒有記載任何不良反應，可以作一般人士疏解外感及調整胃腸時服用。而他提醒，有需要人士服用後，忌食油膩、辛辣、太富營養的、粘膩的食物比如糯米，以及容易讓脾胃生濕的食物。

就一般而言，藿香正氣片藥性溫和，小朋友是可以服用的。但藿香正氣水含有乙醇，即是含有酒精，因此小孩不能服用藿香正氣水。順帶一提，孕婦以及對於酒精過敏的成人也不適宜用藿香正氣水。

🔼🔼🔼如果小朋友發燒，中醫學上有一個穴位可以助退燒，即睇:👉🏻👉🏻👉🏻童確診個案增 中醫教家長4招對策 推拿呢個穴位助退燒👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

選購須選擇有信譽商店

趙醫師表示，選購中成藥産品時，需要看清楚産品包裝上是否已印有衛生署註冊編號。市面上有不同藥廠生產藿香正氣片/水/軟膠囊，建議消費者可以考慮購買信譽良好或歷史悠久的品牌，比較有品質保障。