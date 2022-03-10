中醫及營養師推介六大食療及湯水　助新冠康復者紓緩上呼吸道不適

第五波疫情嚴峻，本港單日確診數字持續高企，確診者普遍出現喉嚨痛或咳嗽等病徵，甚至在康復後仍繼續有喉嚨乾澀的情況。針對上呼吸道不適，各位家長不妨試試從飲食入手，增強免疫力，幫助身體康復。



香港大學中醫藥學院副教授陳建萍博士表示，根據國家對新冠肺炎診療方案中醫治療指引，就著康復期出現的病徵可見，可大致分為「氣陰兩虛」和「肺脾氣虛」兩種證型。

「氣陰兩虛」的表徵包括低熱、乾咳少痰、口咽乾燥、自汗、 神疲、氣短、手足心熱，或手指蠕動、唇焦、舌乾紅少津、脈虛等；而「肺脾氣虛」則為輕度咳嗽、氣短、神疲肢倦、動則汗出、納呆食少、舌淡苔白潤、脈緩無力。陳博士因此建議4款湯水，以促進病後的康復。

(photo-ac)

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沙參玉竹湯水

食材：北沙參 20 克、南北杏各 12 克、 玉竹 20 克、雪梨 2 個（鴨梨也可，帶皮）、百合 20 克、蓮子 25 克、白果 12 顆、黑木耳 3-5 克、陳皮 1 塊、馬蹄 10 粒、白蘿蔔（帶皮）半個（大約 300-400 克）

功效：補益氣陰，潤肺化痰；促進呼吸道疾病康復

主治：氣陰兩虛

做法：浸泡洗潔的雲耳，以上諸味用8-10碗水，煎煮30分鐘即可

用法：代茶水，頻服用；以上為2-3人份一次份量，可連吃1-2周或以上

沙參玉竹湯（資料圖片）

益肺健脾湯

食材：白蘿蔔一個（約500克）（切塊）、白蓮子30克、百合20克、 海底椰15克、五指毛桃70克、黃豆30克、生薏仁30克、山楂15克、 紅棗3枚、陳皮1塊、雲耳5克、生薑3 片、瘦肉或排骨300克、生薑3片

功效：益肺健脾

主治：肺脾氣虛兼痰瘀

做法：浸泡洗潔的雲耳，上諸食材用10碗水，大火滾後轉文火煲煮100分鐘左右即可

用法：以上為2-3人 1 次用份量，每週可煲2-3次，可連吃半月以上（可與蓮藕馬蹄湯交替飲用）

五指毛桃（資料圖片）

蓮藕馬蹄湯

食材：蓮藕1節（約200克）、雲耳5克、馬蹄15粒、陳皮1塊、或加魚腥草30 克、泥鰍200克、或瘦肉或排骨300克 、生薑3片（後下）

功效：清餘邪，益肺氣，養肺陰；促進呼吸道疾病康復

主治：大病初愈，氣陰不足

做法：洗淨泥鰍或瘦肉或排骨300克，浸泡洗淨的雲耳，加10碗水先煲40分鐘，後再加餘味食材煲煮60分鐘左右即可

用法：以上為2-3人一次性份量，每週可煲2-3次，可連吃半月以上（可與益肺健脾湯交替飲用）

蓮藕馬蹄湯（資料圖片）

百合蓮子粥

食材：百合 30 克、蓮子 30 克、白果 10 枚、北沙參 20 克、生薏苡仁 30 克、陳皮 1 塊、白米 50 克

功效：健脾除濕，培土生金

主治：大病初愈，肺脾氣虛

做法：先將以上食材洗凈，加水煮成粥，攪勻即成

用法：1-2人量，每日早、晚各 1 劑，代餐食用，可連吃半月以上

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營養師李杏榆（Annie）亦形容，在本次Omciron疫情中，患者出現上呼吸道不適甚為普遍，在湯水中加入羅漢果、南北杏或無花果等食材均有效紓緩喉嚨不適。她提醒，患者在康復初期仍有喉嚨不適，應避免進食煎炸及刺激性食物，盡量可吃一些較軟身、不用咀嚼太久的食物，減少刺激喉嚨。以下推介兩個食譜，幫助康復者增強免疫系統。

凍蜜糖乳酪麥片

做法：用熱水沖開燕麥，待至室溫，加入希臘乳酪及蜜糖（另外也可加入香蕉調味）

李杏榆表示，研究發現許多染疫者的腸胃益生菌群的平衡較染疫前差，而乳酪中的益生菌則有助調整腸道益生菌群平衡，減輕腹瀉等腸胃症狀。而對比一般乳酪，希臘乳酪用上4倍牛奶所造，其蛋白質含量也是普通乳酪的兩倍，因此也較健康。另外蜜糖含有豐富維他命B，可維持神經線健康，亦有消炎殺菌及潤喉的作用。

李杏榆指，這個凍食的蜜糖乳酪麥片容易吞嚥，不會刺激喉嚨，也有飽足感，適合可當作早餐食用。

(photo-ac)

薑黃三文魚粥

做法：先用白米煮好粥底，將三文魚醃製好，煎香後再起肉及整碎，然後倒入白粥，最後加上薑黃粉和鹽調味

(photo-ac)

李杏榆表示，薑黃及三文魚都含有豐富的抗氧化物質，薑黃更有助消炎殺菌，而三文魚除了含有豐富蛋白質之外，其Omega-3脂肪酸更有助增強眼睛和腦部健康，同時降低身體發炎機率及抑制過敏。

她續指，若想增加白粥的營養，可加入小米烹煮，小米也是容易消化的食材，另外亦可加入粟米或南瓜，增加維他命C的吸收，幫助抗氧化，增強免疫系統。