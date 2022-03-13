楊茜堯夫婦分享與子女留家日常　羅子溢：每天聽得最多是爸爸爸爸

本港第五波疫情嚴峻，為了減低感染風險，大家都留家抗疫。不少藝人也在其IG分享與子女在疫情期間在家的生活點滴，楊茜堯（前名楊怡）與老公羅子溢（前名羅仲謙）去年在國內拍完電視劇《家族榮耀》後回港，期後突然傳出楊茜堯誕下第二胎，湊成一個「好」字，兩夫婦近日在IG分享與一對子女的生活。



42歲楊茜堯與羅子溢結婚5年，前年4月誕下愛女小珍珠，去年12月誕下幼子，其懷孕過程更是全程保密，直至楊茜堯在Instagram 分享一家四口全家幅，並表示「這幾天收到很多朋友的祝福和問候，但沒有時間遂一多謝，實在抱歉🙏🏻是的，我們的家多了一位小寶貝👶🏻他的到來令我們欣喜萬分！能夠再一次體會小生命在自己身體裏成長，還是充滿著莫名的興奮和悸動，時間短暫，倍感珍惜……」。

幼子將近3個月大，兩夫婦分別在IG貼文分享與子女在家生活的日常，羅子溢更冧爆指：「每天聽得最多的就是爸爸爸爸 ❤️」相信是大女每天都在家大叫「爸爸」。老婆楊茜堯亦分享一張大女錫細佬的相，更指：「大家都很忙，沒空，讓我來照顧你❤️❤️❤️細佬哥！」一對仔女相當可愛。

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