Coffee想扔已損壞白枱遭兒子反對大哭　死守白枱更搬出露台食飯

在全港中、小學提早放「暑假」的情況下，加上第五波疫情仍未緩和，相信不少家庭這段時間都是在家抗疫居多！而Coffee（林芊妤）和囝囝彥彥（又稱翟伯伯）也不例外，閉關期間Coffee欲更換一張自己早已看不順眼，而且枱腳一早損壞的白枱，誰不知伯伯大力反對，更與白枱搬出露台奮戰到最後一刻！



露台上演「老人與枱」

Coffee老公的破爛護照套

說起翟伯伯守護的這張白枱，Coffee指是與老公結婚之前已經存在，當時的購入價只是$49元，直言兒子與老公性格一樣：「只要習慣左（咗）就永遠都唔肯再換！」，更憶述起當時只是想幫老公換護照套，卻反被教訓：「然後問我如果我有一日又老又殘，係咪都想佢換咗我？」

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由於兒子極度不捨，Coffee目前與翟伯伯達成協議，會把白枱安置在露台。想不到翟伯伯為了陪伴白枱，把自己的膳食時間和日常也搬出露台，相當搞笑！

白枱已升價$30元

不少媽媽也在Coffee的帖子下留言，表示自己家中也有這張白枱，的確十分耐用。而目前該款白枱的售價已升至$79.9元，可想而知能用$49元購入，一定有相當的歷史。

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