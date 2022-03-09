Coffee用雪糕誘兒子拍片教15分鐘親子運動　紓解家長24x7困獸鬥

全港中、小學放「暑假」在即，在第五波疫情下，家長和小朋友將準備24小時乘7天在家抗疫。小朋友需要運動「放電」，無法外出和玩耍，家長不時對安排活動感頭痛。一子之母Coffee（林芊妤）早前和囝囝彥彥（又稱翟伯伯）一同拍片，介紹15分鐘親子運動。只見Coffee和兒子的相處溫馨，彥彥亦十分可愛，在第二個動作已「斷電」，最終需要在雪糕的誘惑下完成拍攝。



林芊妤在YouTube坐擁百萬支持者，不時分享修身和瑜珈運動的片段。早前，她和兒子彥彥一起拍片，教媽媽們安在家中也可以和小朋友一起做運動，留家抗疫之餘，又能讓小朋友「放電」。她建議家長不用強逼小朋友必須一齊做，可以自己一邊做、一邊鼓勵小朋友跟上，維持良好親子關係。彥彥在完成第一個動作「原地跑30秒」之後，第二個動作已經攤在地上，表示「斷電」，可見運動真的能發洩小朋友的精力。

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🔼🔼🔼另一個星二代小朋友一樣咁得意啊！👉🏻👉🏻👉🏻元元梳唔掂Barbie頭髮發脾氣 媽媽一望即諒解：個頭咁樣點梳？👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

Coffee影片中教導的運動動作如下：原地跑（30秒）、大字跳（20次）、向右彎腰伸直手（10次）、向左彎腰伸直手（10次）、雙手向後打圈（10次）、山式向前彎腰（10次）、左右扭動臀部（60秒）、鴨仔跳（20次）、蝴蝶式（10次）、青蛙式（10次）、下犬式（10秒）、貓式（5秒）、樹式（5秒）。

最後彥彥不忘向媽媽討雪糕，還說自己「少少乖」，真是可愛到暈啊！