陳展鵬囡囡甜唱生日歌慶白色情人節　因一句話令網友懷疑有第二胎

陳展鵬昨日（3月14日）貼出囡囡甜唱生日歌的短片，慶祝白色情人節。其中陳展鵬在短片下留言指「多咗個成員就自然多咗慶祝嘅日子，如果再多幾個成員咪隨時個個月都要慶祝？」，惹來不少網友猜測是否有二胎的出現。



雖然昨日（3月14日）並不是陳展鵬、太太單文柔或囡囡的生日，但陳展鵬貼出囡囡唱著生日歌的短片，陳展鵬留言指：「今日係白色情人節又好，爸爸生日都好抑或媽媽生日都好！多咗個成員就自然多咗慶祝嘅日子，如果再多幾個成員咪隨時個個月都要慶祝？咁就要更有熱情工作，籌備將來嘅快樂！祝大家白色情人節快樂！」其中「如果再多幾個成員咪隨時個個月都要慶祝？」這一句引來不少網友猜測是否太太單文柔懷上第二胎，有網民留言「難道⋯⋯第二個即將到來」，陳敏之亦留言：「咁快啲添多幾個成員啦」。

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其實最近單文柔貼出的照片中，一直穿著鬆身衫，樣貌亦面腫腫。其實最近幾個月單文柔一直有懷有二胎的傳言，早前陳展鵬在訪問中被問到是否有懷第2胎的好消息，陳展鵬就沒有正面回應，反而指好消息是他放幾日假陪妻女，而單文柔亦曾回應網民，指「好多人見到我出咗Post後都話我肥咗，問我係咪有咗？通常夜晚水腫都會冇晒，我下次留番夜晚先拍片。」，惟一直沒有正面回應。

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