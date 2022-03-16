徐菁遙為大女慶祝12歲生日　越大越似爸爸　網民：老公做乜帶假髪

徐菁遙（前名徐淑敏）大女黃心遙（Vianna）日前12歲生日，徐菁遙貼出囡囡的獨照祝賀。只見Vianna一頭黑色長鬈髮，猶如一個小淑女。其中不少網民認為Vianna長得和爸爸就像餅印一樣，超似爸爸！



徐菁遙（前名徐淑敏）日前貼出大女黃心遙（Vianna）的照片，慶祝Vianna12歲生日。只見Vianna一頭黑色長鬈髮，穿上白色上衣及粉紅色長褲，坐在氣球佈置後，舉手投足都學足媽媽。不過Vianna的五官樣貌就遺傳爸爸，有不少網民認為Vianna長得和爸爸就像餅印一樣，甚至搞笑表示「老公（黃浩）做乜帶假髪」。

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其實除了大女黃心遙（Vianna），二女黃心柔（Renee）和細女黃沁誼（Isabella）亦長得和爸爸猶如餅印一樣，三姊妹都遺傳爸爸強大基因。

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