梁靖琪老公「男人式湊仔」　李璨琛都曾咁做　網民：有呼吸就可以

要老公幫手湊仔，媽媽需要極大的勇氣，男人湊仔的宗旨是「有呼吸就可以」，對於媽媽來說實在難以接受。近日梁靖琪分享老公湊仔的搞笑畫面，只見老公和囝囝雙雙攤著，完全是典型的「男人式湊仔」！



近日梁靖琪分享老公湊仔的搞笑畫面，只見老公和囝囝雙雙攤著，爸爸在梳化上而兒子在地上睡覺，完全是典型的「男人式湊仔」！梁靖琪亦搞笑留言「Nap Is Much Needed On A Sunday😂」

梁靖琪分享老公湊仔的搞笑畫面。（梁靖琪ig）

除了梁靖琪，Coffee老公、李璨琛都有同樣湊仔方法。Coffee林芊妤早前在IG分享老公的湊仔畫面，她說：「話說我頭先因為忙緊工作既野（嘅嘢），叫老公幫手氹一氹BB瞓覺，然後我傾完電話出到廳⋯」她問老公為何兒子睡在地下，老公回了一句：「佢好叻呀自己訓（瞓）著左（咗）」Coffee笑指這是「男人式湊仔」、「唔知以為BB俾人扑暈左（咗）」。有網民更指：「男人湊仔，有呼有呼吸已經好好，唔可以要求太多！」

而李璨琛老婆早前分享CCTV影片，只見家中只有元元和爸爸李璨琛，媽媽翻看CCTV影片時發現了搞笑的一幕，爸爸在梳化睡著，而元元則攤在地板，雙眼半開合一臉無奈的樣子，媽媽忍不住大笑：「你地（哋）兩父女想點，生活係呢個屋企你哋好唔開心咩，睇到個人都絕望埋，最絕望畫面大獎」有網友更留言：「好似謀殺案現場！」相當搞笑。

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