港鐵站增設疫苗接種中心3.11起啟用　為3歲以上人士接種科興疫苗

港鐵公司早前於港鐵青衣站闢出位置，設立首個位於港鐵站的社區疫苗接種中心，並於今天（3月11日）正式投入服務，為3歲以上人士接種科興疫苗。



社區疫苗接種中心設於青衣站 U2 層機場快綫從機場/博覽館抵站大堂，位於非付費區，大家乘搭港鐵或其他交通工具均可到達該處。該中心為三歲或以上市民提供接種科興克爾來福疫苗服務，是現時葵青及大嶼山範圍第一間可為小至三歲的小朋友接種疫苗的社區疫苗接種中心。中心每天早上八時至晚上八時開放(包括週末及公眾假期)，每天最多可接種 2,400 劑疫苗。

社區疫苗接種中心設於青衣站 U2 層機場快綫從機場/博覽館抵站大堂，位於非付費區。（港鐵圖片）

市民可以透過政府網上系統預約到青衣站社區疫苗接種中心打針，如要為孩子接種疫苗，必須有家長或監護人親自陪同，並帶齊身分證明文件正本，如身分證明文件沒有照片，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊），以及已簽妥的家長同意書。

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免費接種新冠疫苗途徑如下：

＊社區疫苗接種中心

為三歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

港鐵青衣站社區疫苗接種中心（由三月十一日起）

為三歲至十七歲和六十歲或以上人士提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

銅鑼灣香港中央圖書館

長沙灣香港紗廠社區疫苗接種中心

觀塘創紀之城5期社區疫苗接種中心（由三月十一日起）

為五歲至十一歲兒童提供預約接種復星／BioNTech復必泰疫苗的兒童社區疫苗接種中心

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

沙田圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心

為十二歲或以上人士提供復星／BioNTech復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

薄扶林香港大學陸佑堂

荃灣體育館

西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

教育局九龍塘教育服務中心

九龍灣體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

屯門大會堂

粉嶺和興遊樂場

沙田大會堂

沙田香港中文大學醫院（不設「即日籌」）

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心（不設「即日籌」）

＊提供科興疫苗接種服務的逾千個私家醫生或診所（www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/VSS）；

＊參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構的四十個服務地點（www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_pilot_chi.pdf）；

＊四個流動接種站（www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_Mobile_Vaccination_Station_CHI.pdf）；

＊十三間公立醫院新冠疫苗接種站（www.covidvaccine.gov.hk/pdf/HA_HCVS_Location_CHI.pdf）；

＊醫院管理局十間普通科門診診所（www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_HAGOPC_Venues.pdf）；

＊衞生署五間學生健康服務中心為三歲至十七歲兒童／學生接種科興疫苗（www.studenthealth.gov.hk/tc_chi/covid19/covid19_vaccination_in_shsc.html）；

＊衞生署十九間母嬰健康院為接受產前服務的孕婦提供科興疫苗接種服務（www.info.gov.hk/gia/general/202202/27/P2022022700622.htm）；

＊衞生署十一間長者健康中心為六十五歲或以上人士即場接種科興疫苗（www.elderly.gov.hk/tc_chi/contactus/elderly_health_centres.html）；及

＊葵青地區康健中心提供復必泰疫苗接種服務

（www.info.gov.hk/gia/general/202202/24/P2022022400602.htm）