特色課堂推動自由遊戲　力勤幼稚園助幼兒享受學習發揮創意

東華三院力勤幼稚園致力實踐「全人教育」的理念，為幼兒提供優質的學前教育服務。課程設計以幼兒為本，並按他們的能力、需要、經驗和興趣而編訂，培養他們掌握獨立及終身學習所須具備的9大共通能力，貫徹「全人發展」的教育目標。幼稚園善用不同主題作綜合課程設計，以遊戲貫穿各學習範疇內容，透過課堂學習和課外活動，讓幼兒享受學習的樂趣，同時鼓勵他們獨立思考及表達自我。



（東華三院力勤幼稚園提供）

積極推動自由遊戲 推廣閱讀文化

力勤幼稚園相信愛玩是幼兒的天性，為此積極締造一個自由遊戲的空間，將遊戲主動權歸予小朋友，讓他們在遊玩的過程中突破自己。小朋友往往能運用自己的想象力，從遊戲中創造一個意想不到的世界。

另外，幼稚園透過校園環境設計及富有意義的遊戲，讓幼兒從生活中學習語文。同時亦重視推廣閱讀文化，為家長提供閱讀策略，培養幼兒的閱讀興趣，並由外籍英語教師及專業普通話教師組織語文學習活動，豐富幼兒的語言經驗。

（東華三院力勤幼稚園提供）

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符合國際安全學校標準

東華三院力勤幼稚園積極支持世界衛生組織推動的「安全社區」概念，在這個框架下，致力以嶄新及具組織的安全管理系統，推廣預防計劃以保障教職員、學生及訪客的安全和健康。職業安全健康局顧問專家曾多次到訪幼稚園，進行實地考察及評核，確認幼稚園達到國際安全標準，並於2018年5月成功把幼稚園列入世界衛生組織「國際安全學校」名冊。

（東華三院力勤幼稚園提供）

珍愛環境 熱愛生命

幼稚園積極推動綠色文化，培養幼兒欣賞大自然和愛惜環境。幼稚園亦曾參與「香港綠色學獎」計劃，並屢獲殊榮，在「學校基礎建設」、「環境管理」、「環保教育」、「家長對環保活動的參與性」4個範疇皆獲最傑出表現獎。

在環保教育方面，幼稚園除了獲環境運動委員會頒發最傑出表現獎，成為綠色學校外， 2020年7月更榮獲「全港校園齊惜福學校」金獎，讓幼兒從小學會珍惜食物並身體力行。而為了持續推展綠色文化，幼稚園於2021年11月更獲邀拍攝推廣環保活動，進一步把環保教育推展至運動方面，透過慳電減碳來幫助他人，從而培育幼兒從小行善，並成為一個懂得關愛地球及熱愛生命的孩子，更期望每位學生及家長都能成為綠色公民，共同珍惜地球的寶貴資源。

特色課堂活動1─ 享受靜心 學會慈心

香港生活節奏急速，為了讓幼兒學習細心欣賞四周事物及感受當下生活，幼稚園自2020年9月至2021年6月於低班推行「慈心抱抱熊課程」，該課程是由東華三院何玉清教育心理服務中心的專業團隊，以美國威斯康辛大學麥迪遜分校所研發的Kindness Curriculum為本，透過12節課堂，令幼兒認識、覺察並接納自己不同的情緒表現，學習如何善用自己親手製作的「靜心魔法瓶」來平靜情緒。每次的「慈心旅程」，老師都會與幼兒進行「靜心叮叮呼吸法」，也會透過主題歌曲與幼兒一同進行「慈心漫步」， 讓幼兒透過「靜心呼吸」及觀察，把遊走的心帶回到課堂上。

（東華三院力勤幼稚園提供）

孩子也需要寧靜

其實「寧靜」不只是成人需要的專利，對孩子的成長也同樣重要。而同理心丶學會理解與分享溫暖都是成為未來領袖的必要條件。課程不僅幫助幼兒建立良好的人際關係，同時對幼兒的情緒控制、專注力及執行能力亦有重大幫助。老師察覺到學生於課堂上的改變，同儕關係亦有明顯改善。有家長分享曾在家中發脾氣，兒子叫媽咪先冷靜下來，看看靜心魔法瓶，靜靜望著瓶中慢慢下墜的閃粉，心情自然會平復下來，不再發脾氣呢！由此可見，本課程對家長及學生都有益處。

（東華三院力勤幼稚園提供）

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特色課堂活動2─創設遊戲 探索解難

遊戲對小孩學習非常重要，幼稚園設有自由遊戲角，老師會定時於活動場地內提供及調配多元的玩具及物料，包括：紙皮丶紙盒、石頭與樹枝等環保物料，以及特設的沙和水等。老師除了發現幼兒從自由遊戲中發揮無窮想象力及創作力，亦發現他們在遊戲中遇到問題時勇於嘗試及解決。幼兒從玩樂過程中增強了同儕的協助與關顧，且共同享受合作的成果。即使性格較為沉默的學生，也漸漸變得主動和開朗，投入幼稚園自由探索的樂園。全因幼稚園老師全力支持孩子的創作，讓孩子不知不覺地從自由遊戲走進不同的學習範疇，一邊享受自己成為遊戲的主人，一邊經歷不一樣的成長過程。

多方面評估 歸納幼兒學習進程

幼稚園採用多元化的評估策略，以持續觀察評估和總結性評估的方式，全面評估幼兒學習的發展進程和學習表現。幼稚園亦透過幼兒的繪畫、對話、肢體表現、積木建構、研習等來理解他們，藉著客觀的檢核表記錄幼兒的學習表現，建立學習檔案，再綜合分析他們的發展和歸納整體學習進程。

推廣家校文化

幼稚園自開校至今積極推廣家校文化，每年均舉辦多元化的講座、工作坊及交流會等。此外，幼稚園也重視發展家長潛能，以支援家長的知識與能力，拓展幼兒學習，培養他們的正能量，例如：視覺藝術課程、說故事等活動。在家校同心協作下，為幼兒締造真正的福祉，達至家校共贏。幼稚園設有家長教師會及家長義工團隊，並引入社區資源共同協作，鼓勵家長參與。

（東華三院力勤幼稚園提供）

校方建議面試貼士：



幼稚園檔案

校長：李美玉校長

校監：譚鎮國先生

學校地址：將軍澳浩明苑地下

班級編制：設有上午、下午及全日制 – 幼兒班、低班及高班

學費（全年）：半日班全免；全日班（全年）$13,090（以2021-22學年）

兌現學劵資格：適用

師生比例：1:10

學校聯絡方法：2706 0202

入學資格

收生年齡：2歲零8個月

報名日期：現已接受報名

報名方法：親臨幼稚園；或於幼稚園網頁下載報名表格

面試方法：由家長陪同幼兒一起參與小組遊戲及談話