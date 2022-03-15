提早放暑假｜科學實驗小積木練思考6大網課　$120單對單學普通話

小朋友對學習提不起勁，除了因為上課壓力大，對學習缺乏興趣也是主因之一。要啟發小朋友自主學習，不妨參考芬蘭的教學方法，他們主張小朋友從玩樂中學習，從小就建立「學習是一種興趣」的觀念，透過遊戲、實驗等活動，引導小朋友思考問題，自行尋找答案。作為家長，不妨趁這個居家抗疫的機會，讓小朋友參加線上工作坊，建立學習的興趣！外亦有3個增潤班以供選擇。



芬蘭科學小工場線上實驗 啟發學習興趣

芬蘭教育多年來一直備受推祟，因為當地的教育不單透過遊戲，激發小朋友的好奇心，鼓勵他們從觀察、思考、提問及理解去學習新知識，同時提倡以STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）作跨學科課程，引導學生進行探究，從小訓練他們的批判性思考。近年，有機構將芬蘭的教學模式引入香港，透過ZOOM小組進行教學，線上導師會與小朋友一起做實驗，教曉他們基礎科學知識，探索自然現象和數學邏輯。參加工作坊的學員可以獲得實驗教學套裝和Home Kit實驗材料包，讓他們安坐家中重溫實驗內容。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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線上芬蘭科學小工場 Finnish STEAM-UP Kide!

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$1,500/4堂連郵費（原價：$1,600/4堂）

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小小積木 激發小朋友創意多角度思考

芬蘭教育的成功，在於能夠透過多元化的活動，提升小朋友學習的興趣，就算是簡單一件玩具，都可以訓練小朋友的立體空間感和創意思維。Blockistry是一款芬蘭邏輯遊戲，由4個相同的不規則立體積木組成，玩法如傳統的七巧板，小朋友需按指示，利用手上4件積木，組合出一模一樣的立體圖形，過程中可以訓練小朋友的三維空間感、想像力和創意，而且可以學會多角度分析問題，從遊戲啟發他們多元智能。**立即進入「01空間」了解詳情及購買產品**

按圖了解Blockistry芬蘭積木遊戲：

Blockistry芬蘭積木遊戲

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融合AR科技 動手設計綠色城市

環保是一個抽象的概念，要小朋友從小建立低碳生活，可從電子遊戲開始！Rescuebuster EduCycle是一套類似模擬城市的低碳城市遊戲，配合AR科技，小朋友可以代入虛擬城市中，並且解決發展城市時必然遇到的環保問題，包括二氧化碳排放量、居民快樂指數、環境需求等。透過遊戲，小朋友可更了解碳足跡的概念，學會對環境負責，同時學習平衡經濟發展與環境，達至可持續發展。**立即進入「01空間」了解更多及購買產品**

按圖看Rescuebuster EduCycle內容：

Rescuebuster EduCycle設計綠色城市

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以心理學提升學習效率 加強英語能力考試技巧

想改進學術科的成績，學好英語很重要，不過學生大都認為英文沒範圍沒技巧，成績難以有進步。其實只要運用適當的方法，亦可循序漸進打好英文根基。學博教育全港首創L.I.P記憶系統，運用心理學技巧，加強學生的詞彙庫及考試技巧，還可節省大量溫習英語的時間，提升學習效率。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

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小五小六皇牌英文線上課程

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停學不停課 結合故事聲畫唐詩網上學中文

中文字筆畫、部首多，對於2-7歲的小朋友來說，的確需要老師和家長從旁協助，才能逐漸掌握當中的技巧。雖然疫情下學校停課，但還可為小朋友報讀線上課程，按教育局小學《‎中國語文課程指引》編寫的課程，囊括了幼稚園至初中常用的1500個中文字，並結合故事、聲音、圖像，學習單詞、部首、造句及唐詩等，不會要求學生死記硬背，從單字起，逐漸發展至中文閱讀的技巧。**立即進入「01空間」了解更多及報名**

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1對1訓練普通話 糾正港式發音

要小朋友學好一種語言，多聽多說是必不可少。以往小朋友學習普通話，可以透過在課堂上與老師和同學的對話中練習，不過疫情之下，小朋友要在家學習，難以有練習的機會。家長或可選擇讓小朋友報讀網課，透過線上普通話1對1的互動教學，為他們提供對話練習的機會，還省卻了交通往來的時間呢。**立即進入「01空間」了解詳情及報名**

按圖看1對1線上普通話課程內容：

1對1線上普通話課程

「01空間」優惠價：每堂$120（原價：$150）

