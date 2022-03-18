關宛珊囝囝仆親下巴落地要聯6針　提醒父母：記得自備呢樣嘢

關宛珊及Patrick Sir林溥來育有囝囝Preemo，日前關宛珊在Insatgram打長文，表示囝囝在木地板上爬，卻不小心仆親，下巴落地導致要聯6針。關宛珊分享囝囝入院聯針的經歷，亦提醒家長在疫情下要記得自備呢樣嘢，以免延誤治療。



日前關宛珊在Insatgram打長文，表示囝囝Preemo在家中木地板上爬，「爬爬下突然跣手仆親下巴落地，喊到收唔到聲」，當時看著傷口並不深，但顎起少少頭又看似很深，由於老公並不在家，唯有自己保持冷靜自己幫BB仔止血及消毒傷口。大約8:30老公返到嚟，睇到傷口好大話肯定要聯針，「嗰一刻當我聽到Preemo要聯針嘅時候，已經喊咗岀嚟，因為咁細個BB做手術實掙扎得犀利，醫生通常建議全身麻醉，試問邊個媽咪想咁細嘅BB接受全身麻醉？」，其後老公找到兒童外科醫生，最終要聯針但嘗試局部麻醉加安排幾個護士撳住BB聯針，並預告父母要狠心忍痛。

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其後囝囝到私家醫院，但因為疫情關係，父母不能陪同入急症室。「所以我哋同Preemo講”一陣入去忍住痛，啪啪兩下就岀番嚟㗎喇，唔駛驚㗎~” 老公放低得11個月大嘅Preemo喺治療室床上就要離開，4個姑娘撳住BB仔嘅頭、手、腳，用塊布遮實BB仔個樣，喺外面我哋聽到嘅係佢前所未有嘅喊聲，係好驚多過痛嘅大喊聲，大嗌”阿媽～阿媽～” 真係好心痛！」，關宛珊又稱，姑娘們同醫生都話Preemo算好乖好配合，聯咗6針都唔算掙扎得好勁，大讚囝囝「比我哋想像中堅強、勇敢，真心覺得佢好叻」。

關宛珊及Patrick Sir林溥來的囝囝Preemo現時11個月大。（關宛珊ig）

而關宛珊亦提醒家長，因為疫情關係，未夠歲數打針的小朋友進入醫院需要先進行快速測試，驗到陰性才可以進入治療室，為免延誤治療，建議家長最好自備快速測試劑，「則就好似我哋咁，要即時去附近買完再幫BB驗完先可以入治療室。」

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