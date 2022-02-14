鍾嘉欣親自操刀為兒子剪髮　背後原因竟然同媽媽有關⋯

鍾嘉欣早前帶同3歲兒子Jared回港過聖誕及出席《萬千星輝頒獎典禮2021》，在香港逗留約1個月左右，再回到加拿大過農曆新年，日前（12日）鍾嘉欣在其YouTube頻道上載為兒子剪髮的影片，在正式剪之前更做足功課，先致電電媽媽求救，再上網睇片惡補，她最後更透露自己堅持為兒子剪髮的原因。



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目前正在加拿大以陪伴小朋友為樂的嘉欣，早前在Instagram上載限時動態，一對仔女興奮地幫她拆禮物，只見禮盒以紅色綿布包裹，上方夾著一張姜濤明信片，禮物是由加拿大溫哥華的姜糖送上，當兩位小朋友一打開布袋後，看到盒內有一隻姜濤Q版公仔及糖果，即開心得不斷尖叫，似乎非常滿意這份禮物！而嘉欣早前在香港出席活動時，接受訪問笑指「自己in咗好多」，聽了很多新歌，又留意到近年娛樂圈開始百花齊放，直認覺得姜濤好靚仔，「好pure好true，好鍾意佢呀」。

周六（12日）嘉欣在其個人YouTube頻道上載一條長約16分鐘的影片，分享自己首次為兒子Jared剪髮，在開始前她兒致電媽媽求教，其後再上YouTube看影片教學，準備好就正式開始為兒子剪髮。

親自為兒子背後原因係⋯⋯

她用膠袋當圍巾，當她用鉸剪剪去膠袋一角時，兒子Jared擔心剪到他，向媽媽說：「Don't cut me!」，為免Jared坐不定，她放了兒子喜愛的零食，直到將近剪完時他有點不耐煩想走，嘉欣指自己首次剪髮雖不算剪得太好，但下次會做得更好，而她指自己到18歲前也是媽媽為她剪髮，她希望自己也能讓兒子留下回憶，在翌日她再帶兒子到髮型屋修剪。

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鍾嘉欣去年12月為參加無綫萬千星輝頒獎典禮而帶同囝囝Jared回港，可惜最終失落最佳女主角獎項，她1月20日啟程返回加拿大，表明起碼至少一年後才會考慮回香港。她留港期間分享多張與囝囝的合照，不少網民都大讚囝囝可愛，眼睛和爸爸長得似，而鼻子和嘴巴則愈大愈似媽媽。

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