各地小一生時間表比較　港童堂數多休息少　日英兩地著重睇課外書

香港學童除了要應付平日課堂功課，課餘時間還要上各種課外活動班或補習班，學習壓力之大一直受到不少家長關注。前教育界立法會議員葉建源日前在網上徵集兩岸三地小學一年級生上課時間表，發現本港學生上課堂數及時數最多但休息時間最少，令他大嘆「香港學校的課堂又多又密」。其實除了上海及台灣外，各地小學生的上課時數及科目種類也較輕鬆及多元化。



港童上課堂數及時數最多

縱觀滬港台三地的小學一年級上課時間表，香港學童可算是最繁忙，每天早上回校後便開始早會及閱讀課，上完9堂課後，還要進行各種輔導課或課外活動；星期一至五由早上8時30分忙至下午4時20分才下課，學生在一天當中，就只有兩節為時15分鐘的小息。

上海則同樣實行全日制小學，小一學生在周二至周四需上7節課，周一及周五則只需上6節課，校內沒有輔導課，而每節課之間更有12至17分鐘不等的小休時間。反觀台灣學生則算是最輕鬆，雖然每天早上7時50分便需回校，但他們只有周四才要返全日學、共7節課，其餘日子都只有4節課，中午12時便可放學。而且與上海類似，台灣小一生在每節課之間也有10分鐘休息時間。

上海、台灣、香港小一生時間表比較（葉建源 FB圖片）

上課堂數及時數多、休息時間少，本港小一生的午飯時間也是三者中最少，只有50分鐘，而台灣學生有1小時，上海學生更有1小時15分鐘。

除此，本港學童的科目種類也較單一，以中文、英文、數學等學科為主，體育、電腦、音樂、視覺藝術等科目則每週只有一至兩節。反觀上海及台灣的小學則加入唱遊、自然、生活等另類課堂。

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日本學校教授生活、家庭等多元化科目

從上課時間表來看，鄰近的日本也似乎較著重小學生的全人發展，日本公立小學於星期一至五上課，一天共上6節課，每堂課為45分鐘，課與課之間會有小休，第一節課約於早上8時30分開始，學生大多於下午4時前放學。另根據日本文部科學省資料，當地小學生每年的上課時數由小一起逐年遞增，小一每年共上課850小時，小二上910小時，小三上945小時，而小四至小六則定於980小時。有別於本港中小學，日本小學除了重視語文及數學的科目外，學生每年需要上道德科，由小三開始也有社會、理科的人民學科，而小五起更有「家庭」一科。

日本小學生每年的課堂時數（日本文部科學省網站）

另有山梨縣網站分享縣內小學的時間表，可見小一生一週中有4日需上5節課，逢星期一只有4節課。第一堂課於早上8時50分開始，最後一節課於下午2時25分結束，而最後一堂課多為音樂或班會等較為輕鬆的課堂。學生每堂課之間有5分鐘小休，第二、三節課之間更有20分鐘小息，中午的午飯時間也有50分鐘，讓學生得到充足時間休息。

日本山梨縣的小學時間表

經營FB專頁「Oki-Family」、一家三口移民日本沖繩多時的港媽Amy亦分享，女兒Mia十分喜歡日本的學習環境，返學很開心，小一時的功課很少，「基本上大部分功課在10至15分鐘內已可『畫』完」。Amy又表示，沖繩縣的公立學校一般會跟文部科學省指引下的課程，不會特別加深課程難度，校方亦非常鼓勵學生閱讀，還會送贈書籤，吸引學生到圖書館借閱課外書籍。

英國小學生多閱讀、搵資料做研習

港媽Sabrina Wong兩年前亦與一對子女移居英國，目前於FB專頁「香港人在英國新生活」分享移英資訊。她受訪時表示，長子入學時就讀Year 3（即本港小三），學校功課甚少，主要以鼓勵小朋友閱讀為主，學生每日要做閱讀紀錄（reading record），寫下當日閱讀的書籍及頁數，「他們不用寫閱讀報告或讀後感，校方主要想學生每日花至少10分鐘時間閱讀，對學生的寫作、理解及詞彙運用十分有用」。另外校方又會每週安排一份數學功課，通識科則每兩週會有一份專題研習類型習作，題目涵蓋歷史、宗教等範疇，主要鼓勵學生搜集資料或參觀博物館。

她分享，兒子就讀的小學每天都要上英文及數學課，但就沒有明確訂下規律的時間表，每星期上的科目及課堂安排都會有不同，由老師將時間表張貼於課室壁報板上，「與香港學校預早訂下一整年的時間表相比，這一點是非常不同」。

Sabrina長子離港前已讀畢小一，他形容香港的教育模式著重學生「學了甚麼」，例如考試會有問答題，確保學生知道老師教過甚麼，而英國的小學雖然也有考核評估，但老師不會叫他們特別溫習，即使不懂答題也沒所謂。Sabrina表示：「那些考核其實是想知道老師的教學成果，想知道學生有甚麼不懂，這樣就可以更好幫助小朋友，我想對小朋友來說，這方面是港英兩地最大的分別。」她又形容，移英後長子明顯提升了學習興趣，「之前他不喜歡看書，但自從閱畢《Dog Man》後開始迷上閱讀，最近還開始看《Harry Potter》，還會自己獨立完成功課。」

Sabrina又分享，細女剛到英國時升讀Year 1（即本港小一），當時學校基本上沒有安排功課，只會推介一些學習英文及數學網站，鼓勵學生自發學習，「讓小朋友在家玩吓，網站也是主力鼓勵閱讀，鞏固學生phonics基礎，她現時Year 2也沒有功課，只是一星期有一次默書。」

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至於經營FB專頁「Jasper & Jayden 英倫生活記」的港媽Janice則於3年前移英，兩名兒子當時分別曾在港讀至小三及K2，她形容英國和香港小學的功課量是「完全不能比較，幾乎沒什麼功課」，校方主要是活動教學，每6星期以一個題材為主，涵蓋歷史、地埋、科學，連英文及數學課都會圍繞同一主題，至該主題完結前，校方會要求學生交一份功課，「通常會有選項讓學生選擇做甚麼功課，大多是作文或勞作」。

Janice兒子就讀的小學每6星期會訂下一個主題，該段時間內所有科目的內容也會圍繞同一主題。（受訪者提供）

Janice又表示，兩地小學最大的分別，是英國的教師非常尊重和欣賞學生：「不論學生（功課）做得對或錯，老師都會讚賞他們，只要肯嘗試就很好，沒有逼迫，沒有太多功課、背誦、默書、測驗考試，但一切就要靠小朋友自己努力。」