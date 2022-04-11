日研究睡眠屬大腦學習機制一部分　學新知識後睡覺可鞏固成果

相信不少學生都試過「開夜車」做功課或溫書，但日本有一項新研究卻發現，睡眠原來是大腦學習的機制的一部分，而學習新知識後睡覺，更可有助大腦鞏固有關成果。所以一眾家長不妨讓小朋友在放學後小睡片刻，以便他們好好記著當日所學的知識！



日本理化學研究所大腦科學中心的玉置應子（Masako Tamaki）及美國布朗大學的佐佐木勇香（Yuka Sasaki）今年3月2日在《神經科學期刊》（The Journal of Neuroscience）發表研究，指大腦在我們睡覺時進行的神經反應，可以鞏固我們在清醒時學習到的新知識和技能。

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學習後睡覺 知識掌握得更好

研究邀請了兩組年輕志願者參加，兩組都會上兩節課，而每節課完結前都會進行影像學習實驗作評核。第一組參加者的兩節課堂內容完全一樣，因此他們在第二課完結前的練習中，成績明顯有所提升。相反，第二組參加者的兩節課堂中，第二節課堂完全為抵消第一節課堂學習成果而設，因此這組參加者在第二課完結前的練習中，只有很少的進步。

兩組志願者上課後獲安排休息睡覺，研究人員以儀器監測志願者睡覺時的腦電波，並在他們醒來時再進行一次測驗。結果發現，第一組志願者醒來後的測驗結果顯示，他們對學習內容掌握更好；而第二組志願者醒來後對新知識的掌握沒任何進步。

而在志願者睡覺時的腦電波監測亦顯示，他們在快速動眼（REM）睡眠階段時，大腦仍出現θ波，θ波與腦部邊緣系統有非常直接的關係，對觸發深層記憶及強化長期記憶有極大幫助；而志願者在非快速動眼睡眠階段（non-REM）時亦發現有σ波的活動，與大腦在學習過程機制中發出的電波一樣。

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研究證實，大腦在睡眠時的活動是鞏固學習成果的重要階段。對此玉置應子笑言，許多學生為了考試而熬夜溫書，這其實是一種弄巧成拙的舉動：「若你學習新知識時，就應該按時睡覺。如果學生睡眠不足，很多知識就會就此丟失。」