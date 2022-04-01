回南天小朋友忌食呢樣水果　營養師分享「水果時間表」助吸收營養

不少家長都知道食生果有助吸收維他命及其他礦物質，幫助小朋友成長，但其實不同時間吃生果都有不同效果，有些水果更最好配合其他食物一起進食。營養師Jim Lau日前在其社交平台專頁分享「水果時間表」，讓小朋友也能吃得更健康。



回南天少食香蕉

有見現時回南天天氣潮濕、氣溫回暖，Jim Lau建議最好避免吃香蕉這類難以控制糖分含量的水果，因為香蕉在天氣熱的情況下會很快熟透，令其糖分含量大增，相反太生的話又會容易引致肚瀉，因此這段時間最好避免。他建議現時天氣最好是吃藍莓，或者其他莓類也是不錯的選擇。

採用「彩虹飲食法」

了解食水果的時間前，首先要了解不同年齡小朋友應該吃的水果份量，Jim Lau表示，通常一份水果即是成年人緊握拳頭時的拳頭大小，2至5歲的小朋友每日至少要食一份，6至11歲小朋友則要食兩份，而12歲或以上的青年及成人則每日至少要吃兩份水果。小朋友在成長過程中，應多吃不同種類水果，以盡量吸收多種營養素，他建議可以根據「彩虹飲食法」進食。

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紅色水果包括西瓜、蘋果和士多啤梨，這類水果包含茄紅素及花青素等植物化合物，有助促進心臟及泌尿系統健康，提升記憶力。



黃色及橙色水果如橙、柑橘、西柚、哈蜜瓜、黃金奇異果，則有豐富的維他命C，可抗氧化及促進健康。



綠色水果的例子則有奇異果及牛油果，含有類胡蘿蔔素等抗氧化物，預防癌症同時，也可促進視力健康，強健骨骼牙齒。



藍莓及葡萄等屬藍色及紫色水果，其水溶性色素花青素可對抗身體的自由基，有助防癌抗老，保護心血管健康。



至於香蕉則屬於白色食物，其高鉀質可有助電解質平衡和降血壓。



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午飯前吃高纖水果增飽肚感 下午吃酸水果加速消化

Jim Lau表示，早上起床後肚空空，應進食一些酸性比較低的水果，如金奇異果、蘋果及香蕉，以助提前預備消化。他提醒，香蕉適合早上食用，因為其纖維糖分和酸鹼值比較平衡，入面的鉀離子也可以幫助人體預備消化，但要注意食香蕉時，最好配合其他食物一起進食，如雞蛋或者牛奶，以減低香蕉內糖分的吸收速度。

至於午餐前，小朋友則可以吃一些高纖維的水果，以提升飽肚感，避免午飯吃得過多過飽，不過也要選擇一些糖分比較低的水果，如啤梨、番石榴、木瓜、雪梨、士多啤梨。另外，牛油果雖然維他命C豐富，也含有葉黃素和玉米黃素，但其熱量很高，因此Jim建議牛油果應在午餐前吃，而且最多只吃四分一個。

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午餐後即大約下午3點至4點，Jim建議大人和小朋友都可吃一些比較酸的水果，例如金奇異果、橙或西柚，可以幫助人體加速消化。而下午5點至6點的小食時間，則可以吃一些高纖但糖分低的水果，如啤梨、番石榴或士多啤梨，否則便很容易會造成血糖波幅問題，令人體出現肚餓的感覺。他續指，晚飯後則應該盡量食容易消化、纖維低和酸性低的水果，如金奇異果或菠蘿。

Jim特別提醒，糖尿病人晚飯後最好不吃水果，以免令血糖值出現波動。他又表示，若要在正餐前食水果，最好相隔15分鐘，而飯後果亦應相隔30至45分鐘才吃。