教養｜怎讓小孩樂意做家務？網紅「亞歷媽」堅信「一觀念」已足夠

怎麼讓孩子去做家事而且是心甘情願去做？相信很多家長都有遇過「叫不動」的孩子，但我們不可能要求孩子，在從未有過做家事的經驗時，就主動想去做家事，因此，做家事的觀念，越早養成越好！



如果小孩是家裏的一份子，那他們做家事就不該視為「奇蹟」，而是理所應當的日常！網紅「亞歷媽」王君萍和法國籍老公結婚後，生下大兒子亞歷山大和二兒子安德里，目前定居法國。

從亞歷媽的發文中，我們不難看出一家四口的親子互動非常融洽，網友也很喜歡他們的生活態度。除了平日裏的玩樂外，亞歷媽也會分享孩子們分擔家務的一面，因此也受到不少粉絲的私訊詢問：「如何培養孩子做家事？」的類似問題。

亞歷媽與兒子感情融洽。（Instagram / @ping7446）

不用特別訓練方式，「做」就對了

對此，亞歷媽回想起自己的育兒過程，她說她從來沒有苦惱於「培養」孩子們做家事，若硬要說是甚麼方法，她坦言那應該是自己很敢放手讓孩子去做。身為大人，我們常常會擔心小孩做不好、弄不乾淨，而將所有事情攬在身上自己來。

但仔細想，我們沒有誰是一開始就會做家事的，都是邊做邊學、慢慢摸索，久了就會自動在腦中，編排如何有邏輯的完成一件事情，還可以從中建立自信心和成就感，甚至做一做會覺得很有樂趣。

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建立孩子「家是共同擁有的觀念」

此外，亞歷媽也會跟小孩們傳達：這個家不是我和爸爸兩個人的，而是我們四個人的觀念。教導兒子們，所有家裏的大小事，都應該由大家一起分工完成，把家視為「團隊」，而「團隊合作」會讓縮短事情完成所需億的時間。

當爸爸媽媽不用這麼累，每天上完班還有做不完的家事，自然就有更多時間陪小孩，這是良性的循環，無論是對孩子還是家長，都是百利無一害的選擇。這樣的解釋，果然獲得兒子們的認同，雖然偶爾會想偷懶，但還是會努力分擔家事，這點讓亞歷媽十分感激。

怎麼讓孩子去做家事而且是心甘情願去做？相信很多家長都有遇過「叫不動」的孩子，但我們不可能要求孩子，在從未有過做家事的經驗時，就主動想去做家事，因此，做家事的觀念，越早養成越好！

如果小孩是家裡的一份子，那他們做家事就不該視為「奇蹟」，而是理所應當的日常！網紅「亞歷媽」王君萍和法國籍老公結婚後，生下大兒子亞歷山大和二兒子安德里，目前定居法國。

從亞歷媽的發文中，我們不難看出一家四口的親子互動非常融洽，網友也很喜歡他們的生活態度。除了平日裡的玩樂外，亞歷媽也會分享孩子們分擔家務的一面，因此也受到不少粉絲的私訊詢問：「如何培養孩子做家事？」的類似問題。

不用特別訓練方式，「做」就對了

對此，亞歷媽回想起自己的育兒過程，她說她從來沒有苦惱於「培養」孩子們做家事，若硬要說是什麼方法，她坦言那應該是自己很敢放手讓孩子去做。身為大人，我們常常會擔心小孩做不好、弄不乾淨，而將所有事情攬在身上自己來。

但仔細想，我們沒有誰是一開始就會做家事的，都是邊做邊學、慢慢摸索，久了就會自動在腦中，編排如何有邏輯的完成一件事情，還可以從中建立自信心和成就感，甚至做一做會覺得很有樂趣。

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建立孩子「家是共同擁有的觀念」

此外，亞歷媽也會跟小孩們傳達：這個家不是我和爸爸兩個人的，而是我們四個人的觀念。教導兒子們，所有家裡的大小事，都應該由大家一起分工完成，把家視為「團隊」，而「團隊合作」會讓縮短事情完成所需億的時間。

當爸爸媽媽不用這麼累，每天上完班還有做不完的家事，自然就有更多時間陪小孩，這是良性的循環，無論是對孩子還是家長，都是百利無一害的選擇。這樣的解釋，果然獲得兒子們的認同，雖然偶爾會想偷懶，但還是會努力分擔家事，這點讓亞歷媽十分感激。

網友舉雙手贊成：放手真的很重要

這樣動之以情、曉之以理的育兒觀念，吸引不少媽媽們前來拜讀，紛紛表示也想將這樣的想法，帶入自己的家庭中。希望家長們可以多給孩子空間，當孩子起身做家事時，將我們的標準放低一點點，即便沒有達到「成人的標準」，仍可以給孩子很多的鼓勵。

最後，也請相信自己的孩子，他們不會做不來，只有我們願不願意「放手」讓他們去做。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：想讓小孩願意做家事，亞歷媽堅信「1觀念」！】