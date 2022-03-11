教養｜孩子明明懂卻仍說「我不會」？或是有所求　父母應這樣回應

編按：教導孩子做事時，聽到他們一句「我不會」就最易令父母動氣，氣在一些很簡單的事情怎會學不懂，或更氣他們其實早懂了，卻仍在扮傻跟你說不懂。以下為《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》一書的節錄內容，或能教導你一些與孩子相處的技巧。



孩子常說「我不會」，不僅是他真的不會時而說，有時他可能明明是會的，或者是可以會的，他也說「我不會」。家長遇到孩子這樣就感到很無奈。

相關文章：無心的說話卻最傷人 十句父母不應對孩子說的話｜博士媽媽

+ 6

找出「我不會」背後的心理訴求

家長可以想想，孩子對某事說「我不會」，也許他一定可以從中得到好處，這個好處是甚麼呢？說「我不會」，之後就可以不做，不做就不會出錯；說「我不會」，就有人幫忙，可以省卻自己動手；說「我不會」就不用承擔責任；說「我不會」就不用和其他人比較，甚至有孩子抱着「看你拿我怎麼辦」的心態。無論孩子是上述哪種情況，其實都是他對家庭關係的「呼喚」。當我們心理訴求不能或無法通過言語來表達的時候，無論甚麼人都會想辦法去用自覺適合的方式去表達，而孩子說「我不會」就是一種代表他需求的表達。

心理動力是實現願望的橡筋

許多時，孩子的能力是被家長「廢掉」的，而這個「廢掉」，不僅是在孩子的動手能力上，更在孩子的動腦能力上，還會在孩子的心理動力上，「心理動力」可謂是一個人實現願望和目標的「橡筋」。

「橡筋」上得太緊會繃斷。人天生的自我保護機制，會讓他有受不了的感覺，比如家長的要求超過了孩子應該承受的年齡或能力範圍，孩子會選擇放棄；「橡筋」上得太鬆，根本就不起作用，也就是家長考量的地方太多，以致孩子沒有動力自己去學習，也沒有動力成長。比如一個小學男孩，在夏令營吃早餐，看到桌上的烚熟雞蛋，他不認識也不會吃，因為他從小就沒見過完整的雞蛋，他吃的不是雞蛋羹、就是炒雞蛋，即使是烚熟雞蛋，也是剝了殼切成小塊的。所以，家長的過度保護就會把孩子的一些功能「廢掉」。

相關文章：孩子扭買玩具、搭車時吵鬧怎辦？ 4大處理在街扭偈方法爸媽必學

+ 36

有能量的說話

孩子遇到問題就說「我不會」。可以回應：

．「你不會，沒有關係。爸媽都可以教你，你覺得怎樣教你，你就可以會呢？」

．「媽媽知道你是可以會的，其實你是想讓媽媽多和你在一起，對不對？」

．「你再好好想想，看看想了以後是不是就會了呢？」（如果孩子說「會了」，家長要及時回應「嗯，你真棒！你只要一動腦就會！」）



心理小知識

皮格馬利翁效應（亦稱「羅森塔爾效應」）由美國著名心理學家羅森塔爾和雅格布森在小學教學上予以驗證，指出人心中怎麼想、怎麼相信；你期望甚麼，你就會得到甚麼，你得到的不是你想要的，而是你期待的。只要充滿自信的期待，只要真的相信事情會順利進行，事情一定會順利進行。相反，如果你相信事情會受到阻力，這些阻力就會產生。皮格馬利翁效應告訴我們，當我們懷着對某件事非常強烈期望的時候，我們所期望的結果就會出現，這也被稱為「期待效應」。

【延伸閱讀，更多教養子女建議】

管教方式｜錯用呢個方法責罰 仔女長大後易有行為偏差及心理問題

+ 11

子女常「賴貓」承諾過不算數？5點教出守信用子女單靠堅持不足夠…

+ 9

親子教養｜孩子吵架父母忌當裁判 體諒委屈、生氣助小孩管理情緒

+ 25

小朋友經常發脾氣鬧情緒 家長必學4招教孩子學識管理情

《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》（萬里機授權使用）

書名：《給孩子說一句有能量的說話：85個溝通對話陪你講》

作者：張濮

資深親子教育和諮詢專家、身心療癒專家、筆跡心理學分析師、圖畫心理分析師；清華大學心理學系發展中心首任副主任；從事心理工作近二十年，解決種種家庭問題。



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】