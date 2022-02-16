教養｜子女犯錯後必須講「對唔住」嗎？孩子嘴硬不肯道歉該這樣做

有些媽媽認為小孩的面子也很重要，因此願意給孩子另一個表達歉意的方法，或是有做出彌補的行為就算了，並不會執著於「說對不起」這樣的道歉形式。



你覺得小孩說「對不起」重要嗎？還是覺得只要有開過檢討大會、小孩「看起來知道自己錯」就沒事了？在媽媽妞私密社團的調查中，有超過9成的媽媽認為不論花多久時間，他們都還是會堅持小孩要說出自己的錯誤跟道歉。

說「對不起」真的那麼重要嗎？

但值得討論的是少部分媽媽的想法。一部分的的媽媽認為口頭道歉只是形式上的行為，只要有開過檢討大會、小孩也有面露愧疚、有做出行為補償即可。這些媽媽們也心想：「有時候孩子的倔強是因為面子拉不下來。」因此只要確認小孩知錯，也就放過孩子口頭上的認錯形式，或是給孩子台階下：「好啦～抱媽咪一下表示你的歉意」、「親一下媽媽代表你覺得很抱歉」。

媽媽們也擔心孩子以後會覺得做錯事只要有說對不起就好了，或是怕孩子用敷衍的態度說對不起，只想讓事情趕快過去。因此比起說出對不起，媽媽們會更重視孩子有沒有做出補償的行為。

比說對不起，更重要的是「知不知道錯在哪？」

但不論有沒有確切講出「對不起」三個字，每位媽媽都認同反省、檢討很重要。除了要知道孩子為什麼這樣做、讓孩子知曉會帶來什麼後果以外，給予孩子「同理」的觀念也是非常重要的：「如果別人也這樣對你，你會不會難過？」

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孩子為什麼不說「對不起」？

當然，如果孩子能如我們期待的，一做錯事就馬上誠懇的道歉就好了～但現實總是與我們期待的相反。大部分的情況是孩子做錯事、看到爸媽變臉後會先僵住，再來是害怕、覺得沒面子，於是開始死不認錯、不斷地狡辯。

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先處理情緒、再處理事情

但當孩子開始腦筋打結的時候，跟他硬碰硬是完全沒用的，也有可能會帶來反效果。雖然大人這時候可能更生氣，但還是得先深呼吸、安撫小孩的情緒。畢竟我們的目的是要小孩真的有反省、檢討，而不是因為大人的怒氣而屈打成招、或是敷衍了事。

「做錯事沒關係，不代表你是壞小孩」、「你現在很緊張、害怕嗎？沒關係我陪你」

等孩子冷靜下來後再開始分析他剛剛的行為出了哪些問題，為什麼需要他道歉，最後再跟小孩一起討論有什麼補償辦法。如果小孩需要，我們可以從頭到尾陪伴他們、做他們精神上的支柱，但不是幫他們完成「道歉、補償的動作」。

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大人要以身作則

大人跟小孩的抗壓性明顯不同。我們是否能跟孩子一樣，在面對高壓時馬上誠懇的認錯、道歉？

有些爸媽常說自己撞到小孩、打翻東西會馬上說對不起，但這種對不起對我們而言根本是小Case，因為這些瑣事跟我們的自尊無關，所以我們能一點都不費力地說出「對不起」三個字；但對小孩而言，很多我們以為的小事對他們而言都是大事。

所以對照孩子當下的壓力來看，可能就是夫妻間的爭吵、公事上犯了嚴重的大錯、需要跟主管道歉的程度。在那種狀況下，我們是不是也能毫不猶豫的反省、誠懇的道歉？或許我們示範給孩子的道歉對象不是對孩子，而是對外人、對身份地位比我們還高的對象。

同時，如果有身邊的大人不小心開了過頭的玩笑、惹小孩生氣了，對方是否有跟小孩道歉？還是打哈哈矇混過去？這也是「以身作則」的一部分。

在教導孩子「道歉、認錯」這原則時，爸媽們應該要讓小孩知道要他道歉不是針對他，而是每個人都通用的處事原則」：「爸媽不是永遠都是對的，我們也會犯錯，犯錯了也是要跟對方道歉。」減少他對道歉的障礙跟錯誤認知。

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