教養｜勸鬧不收效　就用「後果論」入手　不處罰地培養孩子責任感

編按：教導孩子負責任並不容易，若然苦口婆心般說教無效，不妨試用「後果論」管教。以下節錄自《做個好爸媽》一書的內容，或能給予父母們一點參考。



為人父母，當子女犯錯時，應怎樣處理或應對？責備、懲罰、勸導、忠告，還是由他……

據專家指出，父母在管教子女時，宜利用行為本身所產生的「邏輯後果」（logical consequence）或「自然後果」（natural consequence），使孩子從經驗中，體驗「行為」與「後果」之間的密切關係，進而培養他們對自己的行為，負上應有的「責任」。這種「溝通式」的管教方法，對子女的健康成長，起著催化作用。

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換句話，管教孩子的基本原則──就是針對其「行為後果」作出「邏輯性」與「自然性」的開導，從中矯正孩子所犯的錯。哪何謂「邏輯後果」？又何謂「自然後果」呢？

所謂「邏輯後果」，是「人為」的後果，是父母加諸於孩子的行為後果上。至於「自然後果」，則指孩子行為之後，所產生的「自然結果」。

譬如說，「邏輯後果」：

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又譬如，「自然後果」：

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應用「原則」

由此可見，使用「邏輯後果」，必須符合「邏輯原則」；否則，便變成「處罰」，將無法培養孩子的合作、負責與自主行為。所謂的「邏輯原則」，是指所加諸於孩子行為的後果，必須注意「正當性原則」和「民主原則」：

（1） 遵守「正當性原則」與「民主原則」

「正當性原則」是指所加諸的後果之形態，必須和孩子所犯的行為有關聯，而且要合理。

「民主原則」是指所加諸的行為後果，是父母和孩子「共同討論」下的「約定」。

（2） 目的在於「自我負責」與「自律」

運用「邏輯後果」的目的，不在於處罰孩子，或讓孩子受辱，「邏輯後果」必須能讓孩子從經驗中，學會「自我負責」。

（3） 以良好的「親子關係」為前提

「邏輯後果」的效果，奠基在良好的「親子關係」；親子互相信任，才能執行雙方的「約定」。

一個「邏輯性」的行為後果，能幫助孩子學習接受現實，促使他們將來作出負責任的決定。計劃這種後果時，亦須考慮以下4個因素：

1.「後果」與「違規行為」，事件應有連帶關係；

2.符合孩子「身心發展」的階段；

3.保證實施──「時間」與「監管」要互相配合；

4.給後果時，仍須對孩子尊重，要注意自己的態度和語氣，以達致善意的表現。



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應用「方法」

（1） 每次犯錯，儘量給予3種不同的後果，以累積「正確價值觀」。譬如說，父母可以讓孩子提供1至2個的後果，如屬「邏輯性」的──可以接受；否則，可以多謝他們動了腦筋！

（2） 接受和尊重孩子的意見及決定，他亦會從中體會到「尊重別人」的重要性。

（3） 耐心地重複及教導每種「美德」（每個價值觀念至少教21次）。

（4） 雖然，孩子的決定未必明智，但可以讓孩子體驗自己作出選擇的行為後果，他／她從中亦會學到「負責任」和「自重」。

（5） 「以身作則」去遵守諾言、貫徹始終；否則，別要求孩子做到父母不能做到的事情！

綜觀而言，運用「邏輯後果」與「自然後果」的方法，培養孩子養成負責的行為；並以「民主」的討論方式，來協助孩子獲得滿足或「歸屬感」，較以責備、謾罵，更為有效！

要注意的是，引導孩子從錯誤中汲取教訓；當中，可透過頷首，或微笑，或輕觸孩子作為談話的終結。切記：要淡然處之，讓孩子有信心地離開事發現場。

有道是：「行成於思，毁於隨。」意指「德行是由於深思而有所成就，因隨聲附和而毁掉！」深明此道理的父母，相必知曉，子女的「品德言行」（德行）能否合乎「正道」，全賴父母如何引導他們，對自己的「所作所為」負責；而不致於他們遇事便「隨隨便便」──推卸責任！

教養「小貼士」：教兒承擔勿猶疑，他朝成就好孩兒。



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書名：《做個好爸媽》

作者：蕭一龍博士

早年以優異成績畢業於香港理工大學，主修社會工作；除了在「企管」方面有相當經驗和造詣外，對於兒童及青少年的培育，以及「家庭生活教育」等，亦頗具心得！



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