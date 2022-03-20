親子關係｜3歲兒子愛吃蝦　某天忽然吃得哭起來　全因體悟這道理

孩子小小年紀，要建立起道德感與同理心，都需要父母從旁協助。日本有位小孩很喜歡吃蝦子，怎料某天大快朵頤到一半，竟然開始哭起來，媽媽追問下，才發現兒子「長大」了。



年紀小小，卻已領悟到甚麼叫同理心？（按圖了解）

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看着碗裏的美食，你是否曾感謝老天給的每一頓佳餚？日本奈良的刺繡藝術家田口夏美，日前在Twitter分享自己3歲兒子吃蝦的故事。

有天吃飯吃到一半，兒子突然哭得很傷心，不停對盤子說着「對不起、對不起」，一頭霧水的她連忙問兒子發生甚麼事。

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突然理解生命的重量，網讚未來會是好孩子

原來，兒子很喜歡吃蝦子，老公在準備焗烤飯的時候，幫孩子的那碗放了幾隻進去，果不其然兒子看到蝦子很開心，且開始為4隻蝦子取名字，編故事玩得不亦樂乎。爸爸在一旁也很欣慰，珍惜起孩子如此純真的時刻。

但當蝦子料理出現在眼前時，兒子突然表示自己吃不下，並開始哭得滿兩通紅，淚水掉個不停，嘴裏還一直嘟嚷着「對不起、對不起」。並且向爸爸媽媽表示，自己捨不得蝦子死掉。夫妻倆聽聞後非常感動，於是拿起手機拍下這張照片留做紀念。

而這張情感豐富的照片，讓許多網友為之動容，紛紛表示照片看了很想抱抱着個善良的孩子。對於小小年紀，就體悟出生命的重量，孩子擁有這樣的仁愛之心非常難得，希望長大後也不要忘記自己的善良。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：3歲兒吃蝦悲從中來，全因體悟到「這個道理」】