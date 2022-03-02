孩子愛玩暴力遊戲，長大後會分不清現實變殺人犯嗎？專家說別擔心

你會買玩具槍給小孩玩嗎？或是你看到有小孩拿著玩具槍，你會擔心嗎？來聽聽職能治療師怎麼說～



外國校園槍擊案件頻繁，就連香港校園內也有不少暴力事件發生，因此大人對孩子的言行舉止會更加在意。尤其是看到小小孩拿著玩具槍對準別人，或是看到孩子跟其他小朋友玩打架的遊戲，更是讓大人擔心—小朋友是否有暴力傾向？會不會變壞？

幼兒「暴力遊戲」原因

不過這樣的「打鬧」行為在孩子的成長過程中是非常稀鬆平常的成長經歷，就像幼齡的小貓小狗、獅子會透過啃咬、打鬧學習人際關係一樣。但是對人類小孩而言，玩這些打架遊戲、槍擊遊戲，除了好玩以外，還多了其他原因，恬兒職能治療師：「孩子在這樣的遊戲過程中可以抒發情緒，或是在遊戲裡的做平常不能做的事情，能滿足他的刺激感。又或是他只是在玩另類的角色扮演遊戲，假裝自己是英雄打擊壞人，獲得成就感跟信心。」安慰大人對孩子的這些遊戲行為不必太過在意。

如何應對幼兒的「暴力遊戲」？

唯一會比較讓大人困擾的是孩子會在不恰當的場合表現出這些動作，在學校打同學、在餐廳對著其他大人比出射擊動作，那就有可能會冒犯到人。其實這時候就需要大人教孩子學會看場合、分辨現實跟遊戲，例如有些遊戲只能在家裡玩，出去就不可以這樣對別人、玩打架遊戲時要輕輕的……甚至是讓孩子平時多在遊戲中扮演「正義」的一方，這樣他即使到了外面，也不會做出太出格、太沒禮貌的舉動，甚至「身為英雄」的念頭時常出現後，平時的言行舉止也會越來越正義！（笑）

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青少年「暴力遊戲」原因

同樣是暴力遊戲，但青少年玩暴力遊戲跟小孩玩暴力遊戲的原因就完全不同了。幼兒是從遊戲中獲得樂趣，但青少年卻有可能是藉由遊戲逃避現實，大人也要特別注意孩子是否有成癮的可能、觀察他在校的人際狀況、心理狀況。

青少年玩「暴力遊戲」真的會變暴力嗎？

每當有校園暴力、校園槍擊案出來時，都會有人把原因歸咎到「他們玩太多暴力遊戲，分不清楚現實跟遊戲」。

對此，恬兒職能治療師也有不同的想法：「玩暴力遊戲不一定會讓人真的變暴力」。施暴者可能是日常生活中就積累了很多的不滿，才需要透過現實動作抒發。至於拿「暴力遊戲」來牽拖，可能是他自己都不知道變暴力的原因，只能從他生活中一個更暴力、更糟糕的東西解釋：以為自己被遊戲影響了。但其實遊戲對人的影響只佔非常非常少數，他會有這些暴力行為，是因為其他自己根本不了解的原因。

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