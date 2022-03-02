孩子愛玩暴力遊戲，長大後會分不清現實變殺人犯嗎？專家說別擔心

撰文：Niusnews妞新聞
出版：更新：

你會買玩具槍給小孩玩嗎？或是你看到有小孩拿著玩具槍，你會擔心嗎？來聽聽職能治療師怎麼說～

外國校園槍擊案件頻繁，就連香港校園內也有不少暴力事件發生，因此大人對孩子的言行舉止會更加在意。尤其是看到小小孩拿著玩具槍對準別人，或是看到孩子跟其他小朋友玩打架的遊戲，更是讓大人擔心—小朋友是否有暴力傾向？會不會變壞？

幼兒「暴力遊戲」原因

不過這樣的「打鬧」行為在孩子的成長過程中是非常稀鬆平常的成長經歷，就像幼齡的小貓小狗、獅子會透過啃咬、打鬧學習人際關係一樣。但是對人類小孩而言，玩這些打架遊戲、槍擊遊戲，除了好玩以外，還多了其他原因，恬兒職能治療師：「孩子在這樣的遊戲過程中可以抒發情緒，或是在遊戲裡的做平常不能做的事情，能滿足他的刺激感。又或是他只是在玩另類的角色扮演遊戲，假裝自己是英雄打擊壞人，獲得成就感跟信心。」安慰大人對孩子的這些遊戲行為不必太過在意。

如何應對幼兒的「暴力遊戲」？

唯一會比較讓大人困擾的是孩子會在不恰當的場合表現出這些動作，在學校打同學、在餐廳對著其他大人比出射擊動作，那就有可能會冒犯到人。其實這時候就需要大人教孩子學會看場合、分辨現實跟遊戲，例如有些遊戲只能在家裡玩，出去就不可以這樣對別人、玩打架遊戲時要輕輕的……甚至是讓孩子平時多在遊戲中扮演「正義」的一方，這樣他即使到了外面，也不會做出太出格、太沒禮貌的舉動，甚至「身為英雄」的念頭時常出現後，平時的言行舉止也會越來越正義！（笑）

相關文章：牛王頭小孩說對不起如唸口簧？　教導孩子道歉要從因果關係入手

+17

青少年「暴力遊戲」原因

同樣是暴力遊戲，但青少年玩暴力遊戲跟小孩玩暴力遊戲的原因就完全不同了。幼兒是從遊戲中獲得樂趣，但青少年卻有可能是藉由遊戲逃避現實，大人也要特別注意孩子是否有成癮的可能、觀察他在校的人際狀況、心理狀況。

青少年玩「暴力遊戲」真的會變暴力嗎？

每當有校園暴力、校園槍擊案出來時，都會有人把原因歸咎到「他們玩太多暴力遊戲，分不清楚現實跟遊戲」。

對此，恬兒職能治療師也有不同的想法：「玩暴力遊戲不一定會讓人真的變暴力」。施暴者可能是日常生活中就積累了很多的不滿，才需要透過現實動作抒發。至於拿「暴力遊戲」來牽拖，可能是他自己都不知道變暴力的原因，只能從他生活中一個更暴力、更糟糕的東西解釋：以為自己被遊戲影響了。但其實遊戲對人的影響只佔非常非常少數，他會有這些暴力行為，是因為其他自己根本不了解的原因。

相關文章：孩子扭買玩具、搭車時吵鬧怎辦？　4大處理在街扭偈方法爸媽必學

+36

相關文章：管教方式｜錯用呢個方法責罰　仔女長大後易有行為偏差及心理問題

+11
懷疑小朋友中招邊款快速檢測包信得過？一文睇清獲認可檢測包品牌媽媽必睇｜超市肉類蔬菜被搶購一空 14個買餸網站最快即日送貨親子關係｜「別想要錢才找我」兒子為零錢　使出絕招逗得媽媽大笑家長購營養補充品為子女增抵抗力　營養師：服食過量隨時影響健康提早放暑假│家長勿犯2大禁忌令孩子失動力　專家推介7個居家活動教育｜怎為孩子選擇興趣班？2個原因　要學一定要找一流導師兒童身高｜別讓孩子吃得太肥膩　可致性早熟　隨時提早「唔識高」疫情下兒童求診人數急增　兒科醫生推視像遙距診症再速遞藥物教養｜家底不是真正起跑線　培養孩子自律心　李嘉誠能成功也靠它發燒｜孩子藥丸藥水吃不完該怎處理？別放雪櫃儲存　丟棄也要技巧疫情下外傭留家製作甜品蛋糕生日飯　僱主開心曬圖：苦中一點甜

延伸閱讀：

快要江郎才盡、用3C育兒？10個DIY親子遊戲讓小孩暫停叫「媽媽」

因為陪伴時間不夠小孩才覺得無聊？讓孩子「無聊」的3大好處打消父母的自責

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】

親子
來稿
教養
校園暴力
Niusnews妞新聞