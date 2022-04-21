人父疑自揭長期虐兒　藤條打仔兼以「牠」稱呼：fit fit都斷兩支

近日有網民發現有疑似虐兒個案，一名人父連日在FB發文，先列舉兒子「8宗罪」，揚言兒子多年來屢勸不改，決定以責罵及體罰方法育兒，「鬧到聲我都冇了，fit fit都斷了兩支」，又罰兒子每日抄寫弟子規，帖文中更多次以「牠」稱呼兒子。網民直斥其行為令人髮指，坦言心痛該小朋友。



列出兒子8宗罪

有網民日前在連登討論區以「懷疑有人喺Facebook宣揚自己虐兒」為題發文，分享多張FB帖文截圖，可見一名人父由4月15日起，連日發文細訴兒子的「罪狀」。該人父指自己為兒子安排上鋼琴班及中文補習班，但兒子上課時周圍走，未有專心上課，加上他寫的字「其（奇）醜無比」，氣憤下便在老師面前責罵兒子。

該人父及後又列出兒子的「8宗罪」，包括「周圍衝」、「食飯食到周圍都是飯」、「唔肯用筷子」、「唔飲水」、「寫字超醜」、「刷牙求其」、「不肯背乘數表」。他更在文中更多次以「牠」來稱呼兒子，並解釋指只要兒子不聽話就會改用此稱呼。另外他為了讓兒子訓練寫字，決定罰他每天抄寫弟子規，太太對此舉表示不滿，亦同遭人父斥責：「我鬧老婆：我的說話是垃圾、我是垃圾人渣老豆。冇辨法了，啊仔必成大垃圾。她不肯教仔，也不比我教仔。」

用藤條打仔打斷2支

有網民翻出這名人父過往的帖文，可見他去年3月亦曾發表長文，指當時兒子不肯按其要求抄課文又不肯背乘數表，於是破口大罵，「鬧到我聲都冇了，fit fit（藤條）都斷了兩支。我落街買了很多fit fit（藤條）。」另亦有人轉發截圖，可見他早於2017年、兒子仍是BB時已曾罵BB，而他於2018年也曾經轉發有關家暴虐兒的新聞，揚言「我死緊（梗）了，一定會坐監」，又曾回覆網民詢問，指自己於兒子1歲時已開始打仔。

網民斥：生仔為咩？

對此網民紛紛形容這名人父的行為令人髮指，怒斥「冇愛心冇耐性，生仔為咩？」、「佢當佢個仔係狗，生落黎就應該聽教聽話」、「其實用個牠字都知佢唔係正常人」、「好痴線，唔識咪慢慢教到識，睇到好心痛個小朋友」、「勁恐怖，佢係好憎恨自己個仔，又憎個老婆，又憎啲老師，好似覺得自己先係萬能上帝咁」。