港大醫科生分享DSE英文科溫習貼士　碎片式學習再加上每日咁做⋯⋯

今年中學文憑試（DSE）筆試如期於明天（22日）開考，受疫情影響學生回校面授的時間大大減少，早前有團體向352名中六生進行調查，受訪者認為主要壓力來源是疫情影響備試進度，其次是影響學習DSE課程。去年應考DSE的Jeffery，他分享自己在疫情下的溫習心得，他更以最佳6科38分的佳績獲港大醫科取錄，此外有英文補習名師分享2大英文溫習貼士予DSE考生。

攝影：黃寶瑩



現時於港大醫科讀Year 1的Jeffery，中學於沙田呂明才中學就讀，他在初中時英文科成績一般，基礎不算太好，加上較少時間看書，自覺英文文法較差，希望可以加強作文、文法等。由於升中後大部分科目也以英文為主，更擔心會影響其他科成績，他直言曾用不同方法也未見有太大的進步，亦感到迷惘。

2大溫習貼士

後來認識Spencer，並成為Jerffery的英文補習老師，在他的指導下有明顯的進步。「Spencer教我溫習Tips及重點，主要是利用碎片化學習，將要學要記的英文分拆，我更利用搭車的空閒時間作文，此外更為我制訂Daily Schedule，將溫習時間仔細定好，亦劃出睇書時間。」經過幾年的努力，Jeffery的DSE英文科考獲5，他更以最佳6科38分的佳績獲港大醫科取錄。

現職英文導師的Spencer，之前曾任國際銀行管理培訓生，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育工作，多年來教授過不少學生，當中不乏傳統名校學生，他指要英文科成績好，不是單靠勤力就可以，最重要是有方法。「英文底要好，就要由高小開始準備，否則上到中學要追，就會感到迷惘。我會教學生兩個重點，利用碎片化學習，即將所有要記的重點拆成碎片，用平日搭車、小息、飯前飯後等時間去溫習，更易記入腦；另一樣就是要為學生每日英文溫習計劃，令學生有清晰的目標去溫習，溫習更有效率。」

Spencer更分享4個英文科溫習方法：

1. 勿盲目做卷 一定要寫錯題簿

經常有學生因為粗心大意而失分，為應對這種狀況，其實學生可以用寫錯題簿的方式，每次做錯題目都用筆記記錄，在考試前1日再拿出來複習1次。

但是不要把什麼都放進錯題簿，應該重點記錄失分的原因，例如因為粗心對意，未熟習某方面的知識。之後按照錯題簿，調整之後的溫習計劃，可能需要優先背單字或可以繼續做past paper。

2. 善用高階心理學記憶法（圖像記憶法記詞彙）

根據心理學不少研究結果，相比起文字，圖像其實更易記，因為大腦更擅長記憶圖像，所以如果在背單字時，把單字都想像成圖像，記憶起來必定事半功倍。

例如：記 “plight 困境”這個生字時， 我們可以把 p + light 分開理解， p 可以想像成一個倒轉的肥仔， light 可以理解性瘦弱的人，然後可以想像一個場景：瘦弱的人被肥仔壓在身上，這便是困境。

3. 用記憶宮殿 記複雜概念

所謂的記憶迷宮，只是把原本複雜的知識點想像成圖像，再放進一個場景把他們聯繫起來。可以利用熟悉的地方例如家中的客廳，來溫習寫英文故事的4大元素（起承轉合），再把需要記的概念變成各種圖像，把他們放在想像中的客廳。

對比起死背，使用記憶宮殿能將複雜的知識點構成一個完整的系統，使那些知識點不會被輕易忘記。

4. 多輸出比 只死背難背有效10倍

心理學家提出單純曝光效應（Mere Exposure Effects），是指當我們不斷重複使用剛學會的知識，之後就會深刻地記得。所以相比起只靠望筆記1小時或讀出聲10次，你可以從嘗試以下建議開始：

作文討論參考方向：

• 這個作文題目中所涉及的時地人？（六何法）

• 你會用什麼感官去寫這個故事？（多提及不同感官描寫，如視覺、聽覺、觸覺等）

• 這個故事令你有什麼心情？（多用不同動作描述心情，如表達開心可試用"I jumped up and down"）