婆媳｜奶奶稱同住難　促兒子新抱快搬走　新抱「一原因」發難不走

不少情侶結婚後，女方會希望與老爺奶奶分開住，不過，一名網友卻選擇住在夫家，但奶奶認為她在家會讓全家很不自在，於是希望她和老公可以搬出去住或是住娘家，令事主相當氣憤，「有甚麼毛病嗎？」，引起不少網友熱烈討論。



一名網民在Facebook群組「靠北奶奶2.0」發文，她婚後想住在夫家，但奶奶卻不高興，認為她的存在會讓全家不自在，做甚麼事都要考慮她的感受，並表示，家是放鬆的地方不是配合她的地方，希望事主和老公可以搬出去住或是住娘家。

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事主一聽相當氣憤，「有甚麼毛病嗎？住娘家？要不要臉說這種話，是被招贅的嗎？」，並認為娘家嫂也和自己的爸媽同住，爸媽對她跟女兒一樣，奶奶應該學着點，且公公生前交代這間房子要給兒子繼承，「也算是我們的房子，真該走也是你們母女好嗎？」，此文一出，引起不少網友討論。

網友紛紛表示：

．「好厲害喔！大部份的人是拚命搬離，你勇敢的往裏面走」

．「真是勇敢啊，不過住外面就好了啊，那個房子妳小姑也有繼承權」

．「怎麼會有人想要跟奶奶住」

．「是我就馬上！立刻！搬，為甚麼會想住一起勒（呢），做不完的事、煮不完的三餐、宵夜、點心，永遠只是外人，這麼想不開」

．「這也是一種境界」

．「第一次看到媳婦想住夫家! 大部份是想搬走卻不能搬…」

．「這不才是媳婦的心聲嗎」

．「住娘家是多少人求之不得啊～」

．「很反常，不過自己住吧」



有網友批評事主：

．「笑死，第一次看見那麼想住夫家，然後還乞丐趕廟公的」

．「公公說以後要給兒子繼承的，那表示現在不是老公的名字，也就是說現在房子是奶奶的，那妳說該搬出去的到底是誰」

．「外人住進去自己的家，真的很不自在，我喜歡妳這奶奶，很開明、好有智慧，是我的菜」

．「 一家人伺候妳所以無法放鬆，所以想住夫家是要享福的吧！」

．「所以重點就是，你為了這間房子繼承權」



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不過有網友則認為：

．「都這樣說了，我寧願回娘家也不想要被這樣的夫家糟蹋，住娘家還比較自在」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】