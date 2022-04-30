吃五餐都唔肥可能係格里夫氏症　一文睇清常見症狀及中醫預防方法

最近有藝人傳出因壓力過大，出現雙眼以及甲狀腺腫大，一日吃五至六餐都不肥，伴隨出現手震、心跳加速、緊張、肝臟功能衰退等症狀，到底是患上什麼疾病呢？

【作者為註冊中醫關証顯】



與同甲狀腺有什麼關係？

雙眼以及甲狀腺腫大，手震，心跳加速等都是甲狀腺功能亢進，俗稱”甲亢“的症狀。 甲狀腺位於人體頸前方的器官，負責分泌甲狀腺素，以控制人體的代謝功能。 為什麼甲狀腺功能會出現亢進呢？ 大部分患者的原因都是因為自身免疫疾病， Grave‘s disease ，格里夫氏症。

註冊中醫師關証顥。(受訪者提供圖片)

格里夫氏症是因為自身免疫系統出現問題，錯誤地分泌出甲狀腺刺激免疫球蛋白（thyroid stimulating immunoglobulin，TSI），而這個蛋白就有促進甲狀腺功能的作用。當甲狀腺接觸到大量甲狀腺刺激免疫球蛋白，就會分泌出大量的甲狀腺素，使身體代謝功能亢進，形成Grave‘s disease 。

格里夫氏症常見症狀

Grave’s disease 相當於中醫的癭病。中醫治療會使用此疾病相關的特效中藥，另外再會根據患者體質進行調理。

中醫預防方法？

此病與遺傳基因。 女性的發病率都比男性高，同時，若果本身患有其他自體免疫性疾病例如類風濕性關節炎以及1型糖尿病，都會有比其他人更容易患上Grave’s disease 。 中醫角度認為憂思鬱怒，氣鬱痰凝是本病的特點，多因為長期精神壓力累積，或突然收到劇烈的精神刺激所導致。 在預防方面要保持心情舒暢，平時要有充足的睡眠以及保持運動的習慣。 在感覺到精神壓力大的時候要找人傾訴。

有任何疑問，請先諮詢專業註冊中醫師