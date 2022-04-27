小朋友現地圖舌家長憂隱藏健康問題　中醫拆解2大成因推介2款食療

近日有家長留意自己的小朋友舌苔一塊一塊，分佈不均，有幾個橢圖形的紅斑區，曲折蜿蜒，好像地圖一樣。其實這是小兒時期常見的舌病：花剝苔，亦稱為地圖舌，是由於舌黏膜上皮（絲狀乳頭）剝脫所致，多見於6個月以上嬰幼兒及青少年。

【作者：康河中醫診所李承峰註冊中醫師】



中醫認為「有諸內必形諸外」，首先要理解舌和舌苔與內臟的關係。舌為心之苗，又為脾胃之外候，脾的經絡從胃上行至咽部，繫於舌體，而舌苔的形成又屬於胃氣熏蒸所生。若素體虛弱，先後天不足，脾氣虧虛，胃之氣陰不足，或舌苔生成有礙，導致本病。亦有因為喜歡吃煎炸燒烤的肉類食物，飲食不節，導致胃中有熱，耗傷胃陰所致。出現了花剝苔，需要留意小朋友的飲食習慣，脾胃吸收消化有沒有問題。

舌苔剝落一般分作兩個證型：

胃陰虛型：

舌紅，苔剝脫片大小不等，如地圖狀，邊緣隆起，剝脫面發紅，同時伴有雖感到飢餓而不思飲食，神疲乏力，身體消瘦，口渴喜冷飲，大便乾燥，夜間睡覺時易盜汗。

脾胃虛弱型：

舌淡紅，苔花剝，時消時現，精神疲軟，同時伴有食慾減退，面色蒼白或萎黃，稍活動則自汗氣喘，大便時稀，容易感冒，少氣懶言。

👇🏻👇🏻👇🏻兩款食療助改善地圖舌問題👇🏻👇🏻👇🏻

在此推介兩款食療，適合上述兩種證型服用。

益胃養陰湯



材料：沙參9克，麥門冬15克，冰糖3克，生地15克，玉竹5克，白扁豆10g

煲法：藥材先用水泡30分鐘備用；5碗水大火煲滾後轉小火煲約1小時，即可飲用。

功效：滋養胃陰。沙參玉竹養陰生津，加强生地麥冬益胃養陰之力。白扁豆化濕健脾和中，冰糖濡養肺胃，調和諸藥。適合胃陰虛的小兒。另外亦可考慮小米綠豆粥、八寶粥配合食用，多吃水果蔬菜。留意不喝含糖過高的飲料，少吃食辣椒、胡椒、乾薑、羊肉等辛辣溫熱食物。

健脾養胃湯



材料：太子參10克，白朮10克，茯苓10克，淮山藥10克，白扁豆10克，雞內金10克、甘草5克，

煲法：藥材先用水泡30分鐘備用；5碗水大火煲滾後轉小火煲約1小時，即可飲用。

功效：健脾益氣養胃。太子參，山藥益氣養陰，白朮茯苓白扁豆健脾化濕，雞內金消食開胃，甘草調和諸藥。《本草正》：「山藥能健脾補虛，滋精固腎，治諸虛百損，療五勞七傷……補脾肺必主參朮。」適用於脾胃虛弱的地圖舌小兒。另外亦可考慮小米山藥粥、薏仁小米紅棗粥配合食用。

除了食療，平常要帶小兒到戶外活動，接觸新鮮空氣與陽光，增強體質。若有其他疾病如貧血、佝僂病、腸寄生蟲病，需積極治療。若有營養缺乏，需及時補充相應的維生素，鋅製劑。並保證飲食營養，糾正偏食、挑食，多食蔬菜與水果，脾胃虛弱的要減少生冷，雪糕，否則容易反覆發作。

如胃腸道症狀較為嚴重，或對體質有疑問，請向中醫師諮詢。