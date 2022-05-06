育兒｜寶寶半夜哭不停！即學各年齡哄睡方法　讓爸媽夠精神返工

訓練寶寶有規律睡眠，可在3個月大後，增加他白天的清醒時間，並在清醒時就把他放到嬰兒床上，且在6個月大後建立固定睡眠時間和睡前固定活動。當寶寶半夜哭醒，爸媽可針對各月齡寶寶的生理特質，善用3方法快速哄睡。



想要解決寶寶睡眠問題，必須先了解嬰兒睡眠結構，台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神科主治醫生劉黛玲表示，睡眠週期分為非快速動眼期和快速動眼期，前者是深層睡眠階段，此時大腦會分泌生長激素，幫助身體組織修復、寶寶發育；後者是淺眠期，這時大腦正快速發展，寶寶不但會做夢，也會微笑和出現動作。

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寶寶3個月後再開始訓練作息

小寶寶的睡眠周期約為45～60分鐘，淺睡期約佔睡眠周期的一半（成人約佔五分之一），可幫助大腦快速發展，但也因此只要有一點聲響，寶寶很容易驚醒，加上消化系統發育未完全，很快就會餓，所以晚上容易醒來。

此外，寶寶大概出生後6周才會開始分泌褪黑激素，所以常是不分晝夜的睡眠狀態，直到6個月大才會分泌較足量的褪黑激素。

綜合以上原因，劉黛玲醫生指出，從兒童發展的角度看來，寶寶3～6個月大再開始訓練睡眠規律較合適，因3個月前褪黑激素分泌不夠，無法靠光線調節作息，也不能分辨白天和黑夜，訓練寶寶作息容易使爸媽受挫。

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訓練睡眠規律掌握3原則

想要讓寶寶養成白天醒來、晚上睡覺的作息，劉黛玲醫生建議，可在寶寶3個月大後，掌握3個訓練寶寶睡眠規律的原則。

1. 增加寶寶白天的清醒時間，讓他有白天黑夜的差別。



2. 到了睡覺時間，調暗燈光，在寶寶清醒時就把他放到嬰兒床上，慢慢輕拍哄睡直到睡著。劉黛玲醫生強調，多數寶寶都有自我安撫入睡的能力，他會記得睡着前的最後印象，如果睡覺時是在嬰兒床，半夜在床上醒來也能夠自我安撫再入睡。



3. 6個月大的寶寶可以開始有睡眠儀式，建立固定睡眠時間、睡前固定活動，並讓寶寶習慣固定順序，如：洗澡→喝奶→刷牙→講故事→關燈，同時也可使用安撫玩具和安撫被來幫助寶寶入睡。



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各月齡寶寶快速哄睡方法

寶寶半夜哭醒，爸媽如何快速哄睡呢？劉黛玲醫生針對各年齡層寶寶，提供以下快速哄睡3方法。

3個月內寶寶：善用躺餵與奶嘴

3個月內寶寶沒有晝夜之分，半夜起來的頻率高，親餵母乳的媽媽可躺餵寶寶，而瓶餵寶寶則可嘗試使用奶嘴、安撫巾、輕拍等方式進行安撫。

3～6個月大寶寶：延宕滿足

3～6個月大寶寶半夜醒來，爸媽先觀察、輕拍，不要抱起來，用延遲滿足寶寶的方式，讓他試著自我安撫再次入睡。除非寶寶哭得很激動，如：肚子餓，這時可考慮配合安撫但拖延時間餵奶或少量餵食就好。

6個月以上寶寶：先嘗試安撫

6個月大以上寶寶，半夜突然起來要找大人，可先握住他的手、拍拍他的背，這時不要開燈，也不要講太多話，幫助他情緒平靜下來，慢慢自行入睡。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：寶寶半夜哭鬧不停！各年齡快速哄睡3法．讓爸媽上班有精神】