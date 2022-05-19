嬰兒發燒｜半歲男嬰高燒失救　若38.5℃以上、反覆燒至39℃應即求醫

台灣新北男嬰發燒病情太快而在急症室斷氣！當孩子發燒時，爸媽第一時間該怎麼做？那些情況該立即就醫？



所有爸媽在照顧孩子的時候，最怕就是面對發燒情況。尤其在新冠肺炎醫院人力吃緊的此刻，該不該帶去看醫生，何時又該緊急處置，當父母的，一定都是心急如焚！

根據《東森新聞》報道，台灣新北市有一名6個月大的男嬰，發高燒至39.2度，且翻白眼、全身發抖，狀態極差。爸媽趕緊將男嬰送到桃園某一間醫院。4點被送到醫院，4點40分進入急症室，怎料男嬰也逐漸沒了呼吸，狀態變得相當危急！嚇得媽媽趕緊哀求院方救人。醫生於下午5點10分開始急救，但搶救半小時後仍宣告死亡。

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院方回應：病情變化太快

院方回應，當初醫生分診時，發現男嬰雖然有發燒，但是意識相當清楚。所以一切依常規處理。對於男嬰病情變化快速，院方亦深表遺憾。

發燒處理SOP

寶寶發燒病情變化又快又急，當孩子發燒時，爸媽第一時間該怎麼做？那些情況該立即就醫？

1. 寶寶發燒的正確測量體溫方法

每次測量耳溫，應該是兩耳都要測量，如果發現兩邊耳溫相差0.5度，則應該以耳溫高的結果為依據。

耳溫或背溫超過38℃以上就算是發燒。一旦確認新生寶寶有發燒症狀，應立即就醫。

門診中常發現是因為給寶寶穿得太多導致體溫增高。但就算寶寶穿得再多，通常體溫也不會超過38.5℃以上，因此，若測量結果超過38.5℃，還是必須懷疑有感染的可能。

2. 父母第一時間該做的事

發燒雖是生病的警訊，但也是人體免疫機制的正常反應，當人體受到病毒或細菌入侵，會自動將體溫提高以殺死病毒、病菌，因此，發燒其實是人體免疫系統為了殺菌所產生的自然防禦機制。

若是3個月以下新生兒，或是第一天發燒體溫就超過40℃，或是燒退了之後又再度發燒超過39℃二至三天，應立即就醫。

引起寶寶發燒的原因很多，有些病菌或病毒感染有潛伏期，即使立刻送醫，醫生也未必能馬上從發燒症狀來正確判斷疾病，多數是以症狀治療及觀察為原則。

嬰幼兒期常見的感染，包括上呼吸道感染、流感、腸病毒、疱疹病毒引起的口腔炎、輪狀病毒、腸胃炎等的機率增加，這些疾病都會引起寶寶發燒。此外，嬰兒玫瑰疹、川崎氏症，或是細菌感染，例如中耳炎、肺炎、扁桃腺發炎等，也會引起發燒症狀。

3. 這些情況需立即送醫

以下這三種情況都應該立刻就醫：

．3個月大以下寶寶發燒

．第一天發燒體溫就超過40℃

．燒退了之後，又再度發燒超過39℃二至三天



寶寶滿3個月大之後，父母可以觀察寶寶退燒之後的活動力、有沒有伴隨其他症狀，例如咳嗽、嘔吐、腹瀉、嗜睡等，如有則應立即送醫。

但如果寶寶退燒之後活動力良好，吃了退燒藥之後，可以先觀察一兩天，若再度發燒，只要體溫仍在39℃以下，可先退燒後再繼續觀察；但若再度發燒到39℃以上，應立即就醫。

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3個月大後寶寶，發燒合併這些症狀要注意

寶寶3個月大以後，發燒超過39℃且合併有倦怠、食欲差、嗜睡等症狀，超過10%可能是由嚴重的感染所引起的，例如敗血症、腦膜炎、尿道感染等，通常建議住院檢查以確認原因。

如何正確使用退燒藥物

測量耳溫超過38℃就算是發燒，但通常建議若孩子很不舒服且體溫超過38.5℃，可以先吃一般退燒藥，有發燒時可以每4至6小時吃一次，劑量需依照寶寶體重調整，不清楚可先諮詢兒科醫生。

另外，吃了退燒藥之後，超過2小時還是沒退燒，且體溫超過39℃再使用塞劑或非類固醇退燒藥，塞劑的劑量也必須依照寶寶的體重調整。此外，如果燒已經退了，就不需要再吃退燒藥。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：6月大男嬰發燒翻白眼，1小時在急診室猝死斷氣！當孩子發燒時，爸媽第一時間該怎麼做？】