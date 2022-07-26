教養｜父母愛講道理也不好？常犯6大管教錯誤行為　孩子很難學乖

在育兒過程中，爸爸媽媽需要做的不只是養育孩子，還要管教孩子。「管」的意義為約束和限制，約束孩子不適當的行為，藉由照顧者和孩子之間可以接受的規範，來限制孩子應有的行為；「教」則是教導孩子對的事，包含對的行為等等。



孩子總是學不乖？責怪他們前，有想過當父母的自己也有問題嗎？（按圖了解）

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爸媽與照顧者應保有高度反應及高度要求

「最好的管教方法，就是在合理的限制之下，讓孩子保有自由度，所以最好的管教，是照顧者要保有高度反應和高度要求。」

「高度反應」是指，當孩子表現好的時候要給予鼓勵，讓孩子覺得被支持、被肯定，以及被在乎；「高度要求」則是指，當孩子做不對的事情時，要以嚴謹明確的態度告誡，哪些行為是被禁止的。

若用不適當的態度及方式管教，易使孩子心生害怕而不敢溝通

「管教孩子最重要的目的，是建立好的行為習慣與人格養成，而這件事必須從小做起」，但是在管教的過程中，若使用不適當的態度與方式，反而會有孩子因為害怕，而不敢與照顧者溝通的情況發生。

排除孩子生理與心理因素之外，在爸爸媽媽的教養方式之中，有以下6大錯誤行為：

1. 父母親過度嚴厲、不明就理。

2. 塑造的規範不明確。

3. 父母親的教養態度不一致。

4. 父母親對於孩子的行為過度反應。

5. 父母親過於喋喋不休、愛講道理。

6. 孩子不懂或不理解父母親的要求在哪。



同理孩子的情緒，適時調整管教方式

每個爸爸媽媽都有自己管教孩子的一套方式，在管教的過程之中，不但要觀察孩子的情緒表現，也要注意孩子是否有異常的行為出現，若爸爸媽媽的管教方式讓孩子備感壓力，孩子很有可能會出現攻擊、尖叫、自殘或歇斯底里的行為。

當下，除了避免孩子做出傷害自己或他人的危險行為之外，大人應先靜下心，等待孩子情緒冷靜後，再透過溝通、了解孩子的訴求，並檢視自己原有的方法和態度是否需要修正，懂得同理孩子的情緒，並適時調整管教方式，才是照顧者應有的高度。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：管教孩子的6大NG行為，你上榜了嗎？】