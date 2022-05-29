驅蚊｜當心在家、戶外被蚊蟲叮咬　除蚊怕水外　即學更多防蟲方法

夏天是蚊蟲活躍季節，醫生指出，因為夏天溫度高，寶寶體溫調節能力較差而使得體溫較高，加上容易出汗，也就成為蚊子最愛叮咬的對象，因此，夏季除了防曬，爸爸媽媽也要替寶寶做好防蚊工作！



夏季郊遊怎為寶寶防蚊蟲？ （按圖了解）

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夏季來臨，爸爸媽媽除了擔心孩子會被烈日曬傷之外，同時也擔心蚊蟲叮咬問題。雖然，被蚊子叮咬多次後，人體就會降低對蚊子叮咬的過敏反應，但醫生表示，「這是指同一種蚊子，若碰到品種不同的蚊子，過敏反應又將重新再來一次」。

孩子被蚊子叮咬，當心嚴重過敏反應！

醫生表示，通常被蚊子叮咬之後，會出現癢感，很難不讓寶寶搔抓皮膚，若只抓幾下就過了，倒也無妨。不過，對有過敏體質的寶寶而言，可能不會這麼輕鬆沒事。

醫生指出，「有的寶寶一旦被蚊子叮咬，會產生水泡或腫如米龜，這些都屬於過敏反應，可適時塗抹藥膏舒緩，不妨以手機拍下症狀做為紀錄，以備後續就醫用來說明。然而，寶寶被叮咬處若持續紅腫發癢或水泡流出組織液，甚至哭鬧躁動不安，建議馬上至兒科或皮膚科就醫，使用藥膏或口服藥物以減緩不適」。

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夏季防蚊，就從居家環境及日常習慣做起

為了讓寶寶的睡眠不受干擾，也為了避免被叮咬之後，出現嚴重的過敏反應，爸爸媽媽應視「防蚊」為夏日防護重要任務！而醫生也建議，防蚊重點可分為室內及戶外：

室內：

1.建議為寶寶的睡床加裝蚊帳，以阻擋蚊子與寶寶有近距離接觸的機會。

2.居住空間應加裝紗窗，並隨時關上，降低蚊蟲飛入室內的機會。

3.保持整體居家環境的清潔，避免使用容易造成積水的容器，讓蚊子沒有孳生下一代的環境。



戶外：

1.外出時，儘量不去蚊子多的地方，以避免蚊蟲叮咬。

2.置身大自然環境時，應讓寶寶穿上長袖長褲，並穿上襪子，減少皮膚外漏的面積，醫生提醒，「可將褲子紮進襪子內，不讓蚊子有鑽進褲管而有叮咬的機會」。

3.因蚊子喜歡靠近深色或鮮豔的顏色，應為小孩穿著淺色衣物。

4.小孩容易流汗，爸爸媽媽應勤於幫孩子擦拭汗水，避免引來蚊子聚集於周遭。同時，平日應使用無添加香料的沐浴品、保養品，以避免香氣引來蚊子。

5.適時使用防蚊產品，包括防蚊貼片、防蚊液等。「防蚊貼片貼在衣物上，防蚊液也建議噴在衣物上使用」。應為寶寶選擇溫和不刺激的產品，若擦在皮膚上，避免擦在臉部與手部，而是擦露在衣服外的皮膚即可，如；耳後、手肘，同時，不忘適時補擦（每2至3小時噴一次，視使用產品而定）」。



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謹慎挑選適合寶寶的防蚊產品

防蚊液的主要成分有DEET、Picaridin、IR3535、PMD與精油等，醫生表示，「說起效果，含有人工合成的化學物質DEET（敵避），是經過認定確實具有防蚊效果的成分，可惜受到汙名化。其實運用在嬰幼兒防蚊產品時，只要按規定使用將濃度控制在一定範圍（成人30%〜50%，小朋友10%〜30%），不會有大家所擔心的毒性，且不要讓小於2個月的寶寶使用」。

若是以精油成分為主，「注意含尤加利成分產品，應謹慎使用，避免擦在口、鼻、頭及臉部」；至於Picaridin，目前都是國外製造，濃度在一定範圍（成人15%〜25%，小朋友10%〜15%）也是安全的，對皮膚刺激性較低，但效果不如DEET。

若是必須與防曬品併用，記住「先防曬後防蚊」的順序，醫生指出，「可先在出門前抹防曬品，外出到定點後，再塗抹防蚊產品，兩者塗抹時間至少相隔5至10分鐘」。外出時，如塗抹了防蚊品，返家後，應儘快使用肥皂與清水洗淨。另外，避免使用防曬防蚊二合一成分產品。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：夏季防蚊妙招】