家居防蟲｜雨季易受曱甴飛蟻入侵 家居常見6大害蟲 點防治先啱？

踏入雨季，本港天氣易受低壓糟影響，會經常出現驟雨、潮濕等狀況；加上天氣炎熱翳焗，正是蚊蟲繁殖的旺季。本文將為大家盤點６大老是常出現的家居害蟲，並提供針對該害蟲的防治方法，避免影響家居環境衛生，甚至影響家人健康。

本文將為大家盤點６大老是常出現的家居害蟲，並提供針對該害蟲的防治方法 (圖片:ShutterStock)

家居常見6大害蟲

蠹魚／衣魚



蠹魚動作靈巧但怕光、怕空氣擾動，體型細長、呈銀灰色，愛好進食澱粉質和紡織品，日常喜歡棲息在暗黑、溫暖、潮濕的空隙，如冰箱底部、地磚裂縫、牆腳線、抽屜角落等環境。雖然不會對人體健康構成嚴重威脅，但若情況變得不受控制，家中的書本、衣物都有機會出現蠹魚咬痕，出現破損。

防治方法：

1. 在衣櫃、書櫃放置樟腦丸，其特殊氣味可以驅除蠹魚

2. 將牆壁裂縫以英泥封住，徹底防止蠹魚繁殖

飛蟻



雨季時常有大量飛蟻出沒，飛蟻喜歡居住在潮濕、光亮的地方，喜以纖維素及木材為食，家中的木地板、木門框、牆腳線都是牠們愛好的棲身地。以白蟻捱餓能力高、繁殖能力高的特性而言，若飛蟻成功入屋繁殖，將有機會引發白蟻災難，全屋傢俱、地板都會受到侵蝕。

防治方法：

1. 在光源附近放置一盆加入洗潔清的水，飛蟻自然會投水自盡

2. 當在牆身發現奇怪的啡色痕跡，應盡早聯絡專業滅蟲公司上門診斷

曱甴



曱甴是香港最常見害蟲之一，性喜黑暗狹窄的地方，不論街道、餐廳或家居都不難找到牠的蹤影；主要以廚餘、垃圾、食物殘渣等為食，生命力頑強、繁殖及適應能力高。牠們以群居生活為主，家中見到有一隻曱甴出沒，分分鐘意味著已有大量曱甴在家中聚集並繁殖。由於牠們經常出現在垃圾堆中，身體上會沾染大量細菌；如果曾有曱甴經過食物或餐具上，不小心吃下後可能會引起過敏反應，也可能造成腹瀉、痢疾（Dysentery）或食物中毒。

家中見到有一隻曱甴出沒，分分鐘意味著已有大量曱甴在家中聚集並繁殖 (圖片: ShutterStock)

防治方法：

1. 使用殺蟲劑或曱甴藥餌，避免曱甴有機會產卵繁殖

2. 每日用餐後盡快清潔廚具，並將屋內垃圾清潔乾淨，斷絕曱甴的食物來源

3. 將食物容器蓋妥封好，防止曱甴將食物沾污

4. 定期以防蚊蟲配方的地板清潔液消毒家居，保持環境衛生清淨

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蚊



大部分雌蚊均有吸血習性，且對二氧化碳、熱力及汗水特別敏感；尤其在炎夏晚上，不時會有蚊子在耳邊嗡嗡叫、被叮咬後又會感到無比搔癢，實在擾人清夢。除了睡眠會被滋擾，蚊更是傳播登革熱（Dengue fever）、茲卡病毒（Zika virus）、瘧疾（Malaria）、黃熱病（Yellow fever）、西尼羅病毒（West Nile virus）等疾病的媒介之一，每年造成 70 萬人死亡，是世界各地都嚴陣以待的公共衛生問題。

尤其在炎夏晚上，不時會有蚊子在耳邊嗡嗡叫、被叮咬後又會感到無比搔癢 (圖片: FreePik)

防治方法：

1. 清除所有容器的積水，防止蚊子產卵

2. 裝設紗窗或蚊網，阻擋戶外的蚊蟲入侵家中

3. 將室內相對濕度控制在50%左右，保持室內乾爽

4. 日常使用防蚊噴霧或用品，避免蚊蟲叮咬後出現不良身體反應

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跳蚤



跳蚤不只會出現在有飼養寵物的家居中，即使經過公園、花叢、郊野都有機會惹來跳蚤。牠們喜歡寄生在哺乳類身上，以其血液為食；擁有強壯的跳躍力，能輕易地從一個宿主跳到另一個宿主身上，加上身上可能附有寄生蟲，被叮咬的傷口會出現搔癢、紅腫、發炎及過敏等症狀。

跳蚤不只會出現在有飼養寵物的家居中，即使經過公園、花叢、郊野都有機會惹來跳蚤 (圖片: FreePik)

防治方法：

1. 定期為家中寵物進行跳蚤防治，如使用除蚤滴劑

2. 每天清洗外出後的衣物，減低跳蚤蔓延的機會

3. 不時以防蚤用品除蚤及保護家具，避免跳蚤匿藏在家中

可配合梵美樂出品的長效家具防蚤滅蚤噴霧作家居清潔，產品採用英國專利獨特持久的跳蚤技術，仿傚大自然菊類驅蟲活性原理，獨特地使跳蚤自然產生抗拒及作出迴避，從而達到防蚤效果，同時具有驅蟎功能。適用於各種紡織品如床褥、枕頭、沙發、地毯、毛公仔及寵物用品。產品安全無毒、無色無味、不含DEET等敏感成份，蠶豆症(G6PD)人士、嬰兒、寵物都能安全使用，有效期長達3個月或3次洗滌。

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塵蟎



塵蟎主要以人體或動物皮屑為食，加上喜好潮濕天氣，香港夏季的濕熱天氣正正有利塵蟎繁殖，尤其床單、枕頭等充滿人類皮屑的位置，更是塵蟎滋生的溫床，與塵蟎共眠分分鐘會引發塵蟎過敏，出現流鼻水、流眼淚、打噴嚏、喘氣等症狀，甚至誘發鼻敏感、濕疹、哮喘。

與塵蟎共眠分分鐘會引發塵蟎過敏，出現流鼻水、流眼淚、打噴嚏、喘氣等症狀 (圖片: FreePik)

防治方法：

1. 雨季時以抽濕機維持室內環境乾爽，減低塵蟎滋生的機會

2. 每晚以除塵蟎機清潔床舖，避免因塵蟎而引起痕癢

節亮旗下的手持床上紫外線UVC除蟎儀，採用每分鐘達12800次的強力雙頭高頻率拍打，加上16KPa大吸力及下沈式設計，緊密貼合床褥表面，能強效吸除塵蟎，達致深層除蟎。

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