端午過後天氣濕熱食糉難消化　中醫教煲3款湯水舒緩腸胃皮膚不適

不少家長在端午節也會隨傳統習俗吃糉子，但端午節過後氣溫逐漸上升，註冊中醫師張智媛指出，在炎熱及潮濕的環境下，容易引起腸胃不適及濕疹等症狀，再加上糭子多用糯米製成，較難消化，令小朋友容易食滯，加重胃脹、口臭等消化不良症狀，建議家長可以煲3款湯水，有效紓緩不適症狀。



端午節過後，氣溫逐漸上升，加上香港位於嶺南地區，在潮濕又炎熱的環境下，康河中醫診所註冊中醫師張智媛說:「很多人會出現胃腸道不適的症狀，常見的有腹痛、胃脹胃痛、大便溏爛、食欲不振等問題。另外皮膚疾病，如濕疹、癬、皮炎等等都容易反覆。」

另外，端午節傳統食物—糉子多用糯米製作而成，屬較難消化食物，張醫師指無論大人或是小朋友一不小心吃過量就容易食滯，常見出現胃脹、口臭等消化不良症狀，她推介3款湯水讓家長在端午節後煲給一家大細飲用，有效紓緩不適症狀。

端午節應節食物「糉」多用糯米製作而成，屬較難消化食物，張醫師指無論大人或是小朋友一不小心吃過量就容易食滯。(攝影:許珞珩)

3款適宜全家飲水端午節湯水:

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1.穀芽麥芽無花果蘋果湯

張智媛醫師指出此湯水利用穀芽麥芽，有健脾開胃消食的作用；陳皮理氣健脾；無花果健胃潤肺；蘋果健脾生津開胃。但要注意麥芽有回乳作用，哺乳中婦女不宜飲用。

材料：穀芽30g、麥芽30g、陳皮1塊、蘋果2個、無花果2粒

製作方法：1. 清洗材料，蘋果切開去芯；2. 所有材料放入煲中，加適量水，煲滾後轉細火，再煲約30分鐘左右即可。

2.布渣葉鷄内金豬腱湯

這款湯水健胃消食，對消化不良所引致的口臭、食欲下降等有舒緩作用。

材料：布渣葉15g、鷄内金10g、豬腱500g、蜜棗3粒、陳皮2塊。

製作方法：1. 豬腱汆水，備用。2. 清洗材料，將所有材料放入煲中，加水一同浸泡15分鐘；3. 大火煲滾後轉細火，煲1小時即可。

3.四神湯

張智媛醫師表示，一旦受濕邪影響，會容易出現周身重墜、頭重頭暈、精神不振、消化不良、大便黏爛等症狀。「四神湯由山藥、茯苓、芡實、蓮子4種有健脾利濕作用的中藥組成。」

材料：茯苓15g、芡實15g、蓮子15g、山藥15g

製作方法：1.蓮子去芯，與芡實一同浸泡約30分鐘；2. 將所有材料放入鍋中，煲滾後轉細火，再煲約45分鐘。3. 飲用前可加入少量食鹽。

如果出現發熱、流涕、咳嗽、咽痛、頭痛等感冒症狀，張醫師指不宜飲用以上湯水。如身體不適亦建議儘快求診，以免延誤病情。