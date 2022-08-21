拜託老公幫忙　自己做家務更快？不想壓力爆煲　有些事別獨自撐起

你聽過「情緒勞動」嗎？「情緒勞動」最早是由美國加州大學柏克萊分校的學者，亞莉．霍奇查爾德，於1983年所提出，其定義為「結合情緒與生活管理，為了讓他人感到舒適及快樂，所做的無償、無形之情緒工作。」



霍奇查爾德舉例，在職場中最典型的情緒勞動，就好比空服員。霍奇查爾德曾在《心靈的整飾：人類情感的商業化》一書中提到，空服員的工作內容，除了身體勞動之外，也包含了情緒反應。然而，情緒勞動不僅限於發生在職場上，家庭中也隨處可見情緒勞動的影子。

何謂家庭裏的情緒勞動？

台灣諮商心理師黃盟晴提到，當女性在表達自己為家庭付出太多、產生許多疲勞與失衡的感受時，男性往往會感到不知所措，或認為自己已經分擔許多家務，導致男性無法理解女性感到生氣的原因，這時，若將「情緒勞動」的概念，套入家庭關係中，將有助於打破兩性溝通時，無以名狀的僵局。

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黃盟晴心理師表示，家庭裏的情緒勞動往往結合了「家務勞動」、「時間活動管理」及「回應情感需求」，而這些都是促使家庭順利運作的養分，且大多以無形、龐雜的方式存在於家庭中，甚至細小到若是自己沒有主動提起，他人可能也難以察覺，更遑論主動幫忙。

即使情緒勞動者決定主動要求他人幫忙，往往也會因為需要考量何時說、如何說，才能使得他人擁有較好的情緒感受，反而增加情緒勞動者的心理負擔；再者，情緒勞動者把事項交辦給他人後，也必須不斷地追蹤完成進度，或是一再提醒，使得許多情緒勞動者容易出現「與其等你做好，不如我來做比較快」、「我比較會做」等想法，進而落入將一切事務攬在自己身上的狀態之中，同時也深陷於情緒勞動的泥沼。

你是否也身處於家庭裏的情緒勞動？

黃盟晴心理師指出，家庭裏主要承擔情緒勞動的人，經常由家庭的主要照顧者負擔，譬如全職媽媽，擁有許多有形及無形的家務需要操心，若是沒有主動提起需要幫忙的話，其他家庭成員可能也不會注意到有許多家務要做，更別說是主動幫忙、分擔，形成只有全職媽媽獨自為家庭操心的情況。

然而，情緒勞動也並非全然代表負面，只要為家庭付出心力的勞動不是全落在一個人身上，而是由每位家庭成員一同付出適度的情緒勞動，其實能夠增添家庭成員的幸福感、讓家庭順利運作。那麼，該如何檢視自己是否身處於家庭裏的情緒勞動呢？

家庭裏的情緒勞動，具有「勞心費神的勞動」、「持續不斷的勞動」及「無形的勞動」三種特徵，黃盟晴心理師表示，這三種情緒勞動特徵皆有著連帶關係，通常出現「勞心費神的勞動」，另外兩種也會伴隨而來。

黃盟晴心理師分享了自己在家庭裏的情緒勞動經驗，並以「勞心費神的勞動」舉例：近期疫情嚴峻，托育需要考量的層面更為廣泛，身為母親的她在近日，也為了「托育」一事煩惱不已。例如：原本預計返回職場並送孩子去托育，但疫情之下是否要暫緩？假如送托卻染疫了，又該怎麼辦？

除此之外，還需要隨時關注其他托兒所的停課情況，以及該做好什麼樣的應變措施等等。這些送孩子去托育之前，腦中不斷在思考的舉動，不只屬於前面所提到的「勞心費神的勞動」，也連帶出現了「持續不斷的勞動」及「無形的勞動」，而這一切都是為了讓家庭運作變得更順利，不斷絞盡腦汁的無形付出。

認同情緒勞動的價值．提升家庭的幸福感

談到家庭裏的情緒勞動與性別及傳統價值觀的關聯性，黃盟晴心理師解釋，因為女性從小就被期待要培養照顧他人情緒的能力，以及在表達自我情緒前，必須先考量到對方的感受，需先琢磨該用什麼方式表達，才能讓對方接收訊息的感受是舒適的，反觀男性較不被期待要學會照顧他人情緒。

黃盟晴心理師提到，女性同時也被期待要會管理家務，因此，女性經常會需要面臨家務分工的決策，而決策的過程也是情緒勞動付出的一環，許多女性為避免麻煩，乾脆將家務都獨攬在自己身上，導致夫妻在勞務與情緒勞動間，產生失衡的現象，進而影響夫妻關係。

黃盟晴心理師表示，讓女性及男性同時意識到情緒勞動的存在，並肯定情緒勞動的價值是很重要的。唯有彼此都認同及重視情緒勞動的價值，並將其轉變為彼此都有的技能，才能在家庭裏的兩性關係取得平衡，如此，媽媽不只能在家中獲得更多正向情緒，孩子也能與爸爸培養更親密的關係，進而提升家庭的幸福感。

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緩解情緒勞動的方法

當發現自己是家庭裏主要背負情緒勞動的角色時，該如何緩解情緒勞動所帶來的不適及疲勞呢？黃盟晴心理師表示，情緒勞動的生成，往往與情緒勞動者認為「理想的家該如何運行」有關。

為了打造出心目中「理想的家」，情緒勞動者或許會有希望將所有家庭事務都打理好的使命感，但家務實在是多如牛毛，總會遇到心有餘而力不足的時刻。黃盟晴心理師建議，情緒勞動者在這時，可先自我覺察心目中「理想的家」是什麼樣子？並思考自己是否真的一定要做到那麼完美？

黃盟晴心理師表示，若是在做情緒勞動前，能先判斷事情的輕重緩急，評估哪些是自己與他人真正需要的，並試著將這些重要的任務託付他人，善用空下來的時間沉澱心情或緩解疲憊，試著將原先建立在家庭的自我價值感，轉移至其他領域，將會是不錯的解方。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：家庭裡的情緒勞動都是因為愛！緩解疲勞就從肯定自我價值開始】