女性更年期｜荷爾蒙驟減可影響情緒　易怒、抑鬱不處理或延至餘生

無論男女，45歲後每個人都會經歷更年期，但卻不是所有人都會出現情緒困擾。台灣國民健康署研究指出，35.8%女性有更年期症候群，其中以情緒低落、失眠、易怒三種症狀最常見。



50歲的許太太在婚後為了顧全家庭，辭了穩定工作，改當全職家庭主婦。最近，她被嚴重的失眠，易怒、情緒低落影響生活，到台北慈濟醫院身心醫學科就醫。醫生評估她是長期壓力累積，加上更年期荷爾蒙改變造成的憂鬱症，除了藥物治療，也轉介心理治療。

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更年期情緒取決自身性格

臨床心理師許雅惠發現許太太習慣為丈夫、孩子處理所有事，沒有自己的世界，且丈夫最近工作不穩定，讓她非常擔心經濟來源中斷，進而焦慮、憂鬱，屢次與家人發生衝突。

許雅惠說，她教導許太太情緒處理的方式、學習放下，不再幫家人處理所有事情；2個月後，許太太情緒穩定，找回興趣，開始社交與兼職工作，一家人恢復融洽。

更年期的情緒困擾取決於自身性格，若病人過去就是容易焦慮、煩惱、累積壓力的性格，到了更年期，女性荷爾蒙降低、男性荷爾蒙升高，就更會導致衝動、情緒不穩定。

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兼顧事業和家庭，加劇情緒困擾

由於這個世代的女性，多是職業婦女，要兼顧事業與家庭，上有父母下有兒女，若壓力長期累積未適當紓解，就會加劇更年期情緒困擾，甚至抑鬱成疾，當病人到身心醫學科求診，醫生會視病人情況，評估是否有需要轉介給臨床心理師。

許雅惠說，心理治療會抽絲剝繭，無論情緒是悲傷的、生氣的、煩燥的，都要先找出病人情緒出現的原因、出現多久，才能進一步教導情緒處理，協助她面對真實的自己，釐清在現階段的所有角色中，哪一個角色對自己最重要。

情緒影響下，許多人溫和的個性會變成易怒、強勢，以前可以包容的事情，則變得無法接受，與周遭親友的衝突一觸即發。對此，許雅惠提供用「烏龜技巧」，3步驟處理情緒。

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用「烏龜技巧」3步驟處理情緒

第一步：事件發生時，停下來想想自己的感覺，察覺當下是哪一種情緒。

第二步：躲進自己的龜殼裏（房間、浴廁等能獨處的地方），深呼吸3次或更多次，讓自己冷靜下來。

第三步：從龜殼裏出來，表達自己感受，並與對方討論解決事情的方法。

荷爾蒙造成心理壓力需正視

許雅惠說，荷爾蒙造成的不適症狀，會隨着年齡增長而改善，但心理壓力不會，因此要學習與情緒共處。如果真的出現情緒困擾，不妨藉機重新審視自己抗壓的方式、與家人溝通的模式，藉此省思什麼是自己真正想要的。

但若有失眠、無法抑制的焦慮不安、情緒低落或其他不適時則建議就醫，讓專業人士陪伴，走過低谷。

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