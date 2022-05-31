養胎｜懷孕每月養胎重點各不同 這階段屬流產高峰 飲食有何注意？

對不少新手媽媽而言，懷胎十月的養胎過程是緊張而漫長的。不過原來早在魏晉南北朝時期，中醫體系內本身已有一套源遠流長、名為「逐月養胎」的理論流傳至今。



「逐月養胎」主要指導孕婦在懷胎十月期間，每月不同的調理身體重點，不過這套古老的養胎法，是否仍可切合現在都市人的生活習慣？



準媽媽懷胎十月，中醫會如何為她們調理身體？(Shutterstock)

懷胎次月屬流產高峰

據中國中醫科學院中西醫結合臨床醫學博士、本港注冊中醫師倫中恩受訪指，中醫的「逐月養胎」理論是由魏晉南北朝時期的北齊名醫徐之才所提出，理論提倡孕婦在懷孕的不同階段，需因應身體的轉變，作出適合的調理護養，每月的具體調理重點如下：

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懷孕4周(第一個月)：



以最後一次月經第一日計，到第4周原本應該要來月經但沒來，懷孕試紙陽性，此時未必有任何懷孕的身體不適。

中醫把脈或開始見喜脈，即雙手寸關尺脈動滑利流暢的感覺。有些婦女原本有月經來潮的徵兆，例如痛經、乳房脹痛、腰痛、泄瀉等，如今未見有。以往曾有流產的孕婦，這時候就要開始服中藥安胎。

懷孕8週(第二個月)：



超聲波檢查胎兒有心跳。有些孕婦開始出現作嘔作悶，甚至嘔吐，飲食嗜好或有改變。可以少吃多餐，多喝湯水補充水份。

這個月是流產的高峰期，忌寒涼生冷飲食，忌性質向下、通大便、利尿、活血化瘀的食物或藥材，避免劇烈運動。

覺得勞累則要多休息。認識先兆流產的症狀，例如陰道出血、啡色分泌物、腰骶痛、小腹下墜痛等。以往曾有流產經歷的孕婦，則仍需服中藥安胎。

懷孕12週(第三個月)：



因子宮逐漸脹大，壓迫膀胱，孕婦有機會尿頻。有些時候孕婦感到下腹牽扯感，是子宮脹大的原因，不必過份憂慮。

到第3個月孕吐反應慢慢會減輕，食慾開始增加。傳統上安胎一般著重於頭3個月。3月後懷孕傾向穩定，流產風險減少。

懷孕16週(第四個月)：



胎盤完全成形，流產風險降低，孕吐消失，胎兒急速成長，孕婦要留意飲食營養，飲食均衡，需要適量補充鈣和鐵。

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懷孕20週(第五個月)：



胎兒的身體及各器官基本成形。孕婦開始感受到胎動。孕婦因腹部負荷加重，有機會開始感到腰酸疼痛，有需要可開始使用托腹帶。

懷孕24週(第六個月)：



腹部隆起，胎動越來越明顯，乳房脹大，伴色素沉著，有可能見到少許乳汁，即初乳，陰道分泌物增多。

開始留意及預防妊娠常見併發症，生活作息有規律，不宜過份攝取營養，避免過鹹過甜飲食，留意胎動、血壓、血糖、蛋白尿。

懷孕28週(第七個月)：



踏入妊娠晚期階段。繼續檢查胎動、血壓、血糖、蛋日尿等。有些孕婦可能出現熱象，例如身熱、皮膚紅疹、生瘡等，有需要則服中藥清熱，開始展開「清胎毒」階段。

有科學研究表明，此時期胎兒對外界開始有反應，可以展開胎教。另一方面，繼續護養胎兒，避免早產。

懷孕32週(第八個月)：



子宮脹到肚臍與心窩的中心，孕婦的心、肺、胃、腰或許有壓迫症狀，感到不適。腹部或出現妊娠紋。

繼續監測胎動、血糖、血壓、蛋白尿等。中醫繼續跟進清熱、清胎毒的情況。除了出現熱象之外，由於子宮脹大壓迫下腔靜脈回流，有機會出現下肢水腫，中醫也可治療水腫情況。

懷孕36週(第九個月)：



在現代醫學上叫「足月」，胎兒倒置頭向下。孕婦腹部膨隆到最高峰。孕婦感子宮脹大壓迫內臟有所不適，腹大便便，或出現水腫及痔瘡等問題。

仍然繼續監察妊娠晚期合併症出現的情況。繼續留意胎兒生長的進度及羊水的情況。有熱象的話，仍可服中藥清熱。

懷孕40週(第十個月)：



胎兒下降至骨盤，隨時分娩。膀胱受壓，因此又出現尿頻。留意胎動有否異常、子宮收縮痛、陰道出血、甚至穿羊水等情況。

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「逐月養胎」現代版

不過，現今香港人節奏生活忙碌，孕婦的飲食很多時都不患缺乏，甚至恐營養過剩。因此倫中恩博士亦強調，現今中醫對妊娠的調理護養也未必死板跟隨「逐月養胎」，而是大體分幾個階段進行。

懷孕初期：



一個準備懷孕的婦女，如果過了預期月經日期而沒來月經，就可以進行懷孕測試。從確診懷孕到懷孕第12週，稱為懷孕早期。

這段時間是流產的高峰期，尤其是第7、8週。懷孕早期有些婦女也會出現害喜的反應，表現為惡心、嘔吐、食不下、返酸、胸胃不適等。這個階段的覆診可能會較為頻密，大概兩星期覆診一次。這個階段中醫可紓緩早孕不適，以及處理先兆流產，安胎保胎。

當中也強調忌口，忌生冷寒涼、雪櫃取出的食品、性質向下、利小便通大便的食品例如冬瓜、薏米、赤小豆等。

懷孕中期：



懷孕13週到28週。這段時間一般傾向安全，不過亦要留意幾方面的情況：

． 胎兒的生長發育是否符合預期，結構是否正常

．胎動情況

．羊水與胎盤位置

．孕婦有否出現血壓高、血糖高、蛋白尿等情況

這個階段的覆診時間可以較疏，大概4-8星期覆診一次。

懷孕晚期：



從懷孕28週以後到生產，屬於懷孕晚期。這段時間中醫通常會處理孕婦「過熱」的情況，例如出現皮膚瘙癢、濕疹、紅疹，所謂「清胎毒」，也有其他的情況例如腰痛、水腫等需要處理。這個階段視否情況，大概2-4週覆診一次，期間也會預先叮囑產後調理與坐月安排。

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三類孕婦須配合額外治療

不過，上述調理重點僅適用於常規的孕婦情況，倫中恩博士特別提到一些個別情況，都會牽涉一些額外的中醫調理和治療：

1. 年高、反覆多次流產病人：



年紀大，大於38歲，證屬腎虛，從未成功懷孕，或曾出現2次以上自然流產，體弱早衰的病人，倘懷孕後需要服中藥安胎至最少12週或超過曾經流產的週數。

2. 現先兆流產：



無論任何時期，如果出現陰道出血，可能是流產的先兆。留意如果出現粉紅色或啡色陰道分泌，也應視為出血的一種，只是程度較輕，應等同先兆流產看待。

關於中醫針對先兆流產的治療，即所謂保胎、安胎，其實不一定只有補腎一途。除了補腎，益氣、清熱、甚至活血、涼血，都可以安胎，應視乎個體當下的體質而定。

3. 懷孕期間出現任何不適：



在懷孕的40週內，可能出現各式各樣的不適，如作嘔、頭痛、頭暈、感冒、咳嗽、胃不適、便秘、泄瀉、風疹、濕疹、關節痛、腰痛、水腫等等，都應該治理。不過，有時孕婦都會忽略這些情況，以為只是小事，甚至有些孕婦認為懷孕期間應中西藥都不要服。

但原來當一個人出現不適，尤其常見是懷孕期間的惡阻(害喜)作嘔、感冒、出紅疹/濕疹等，不服藥的話，身體也會自動去嘗試修復，即是嘗試自癒，但過程中其實是調動了自己的正氣，正氣被虛耗就會傷氣，甚至是傷胎氣。胎氣受損，輕則嬰兒出世體質較弱，重則懷孕時引起流產。所以孕婦有不適時，應該值得關注，早日治療。