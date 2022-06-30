媽媽在家輕鬆自製節瓜茶碗蒸　營養師提醒用呢款材料更健康

本港連續多日超過30度高溫，不過飲凍飲只是治標不治本，若想消暑清熱，家長可以為子女烹調夏天當造的瓜果。營養師Jim Lau日前分享食譜，只需簡單4種食材，媽媽即可在家輕鬆自製鮮蝦節瓜茶碗蒸，有豐富鈣質及蛋白質，幫助骨骼成長，適合正在長高發育的小朋友。



夏天是瓜果當造的季節，不過西瓜、冬瓜等較為寒涼，體虛者容易出現暈眩，甚至肚瀉。而節瓜則較為溫和，有止渴生津，消暑健脾之效。營養師Jim Lau日前在社交平台分享食譜，只需節瓜、蝦仁、雞蛋、啡菇四種食材，即可製成適合一家大小食用的鮮蝦節瓜茶碗蒸。

材料：

節瓜1條、蝦仁5隻、雞蛋3隻、啡菇1粒、雞湯100毫升

做法：

1. 節瓜洗淨去皮後切長塊，每節大約5cm；啡菇切成粒

2. 用匙羹挖走節瓜籽及肉（注意：千萬不要挖穿底部）

3. 蝦仁解凍後，用鹽和胡椒醃10分鐘

4. 平底鑊加熱，煎熟蝦仁，兩邊熟透後，熄火，加入100毫升低鈉鮮雞湯

5. 打發3隻雞蛋，加入200毫升清水，拌勻後加入剛剛用來煎蝦仁的雞湯

6. 過濾蛋液3次，直至變得順滑

7. 將蛋液倒入節瓜至八分滿，並加入啡菇粒

8. 中火蒸15分鐘，再把蝦仁加入節瓜，添加蛋液至覆蓋表面，再蒸5至8分鐘（如果節瓜過大或過硬，可以先蒸節瓜5分鐘，再落蛋液）

Jim提醒，家長煮給小朋友吃的話，要注意節瓜蒸的時間要長一點，可先蒸節瓜5分鐘後落蛋液，再多蒸13分鐘，最後加入蝦仁後多蒸5分鐘，「個稔身程度係用隻叉一篤就爛就可以」。由於菜式中含有蝦仁，Jim建議家長要小心注意小朋友是否有食物敏感，特別是蝦或海鮮。

鈣質與蛋白質有助小童骨骼成長

菜式雖然只有簡單4種食材，但Jim表示，蝦含有豐富的鈣質，可維持骨骼與牙齒正常發育及健康，也有助維持正常凝血功能；而雞蛋中的蛋白質可保護人體骨骼、修復受損肌肉、促進新陳代謝；啡菇則含有豐富膳食纖維，有助於消除便祕。

宜選用低鈉鮮雞湯

Jim亦特別提醒，家長在烹煮時應選用低鈉鮮雞湯，因為與正常雞湯相比，減鈉或低鈉鮮雞湯的鈉含量可相差近10倍，加上小朋友進食高鈉食品後，有可能出現脫水而不自知，恐引起健康問題，而長期進食高鈉也會影響兒童骨骼生長。據世界衞生組織建議，成人每日的鈉攝取量應少於2,000毫克（即略少於1平茶匙鹽）。